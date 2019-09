Le antenne HAARP americane provocano le scosse? Esiste il “tempo da terremoto”? Tutta la

Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 28 settembre 2019) Fake news, bufale, false credenze e tesi complottiste: se ne sente parlare spesso e in sostanza si tratta di notizie fasulle, ingannevoli o distorte che hanno il potere di disinformare. Prima trasmesse di bocca in bocca, oggi divulgate attraverso il web e i media, sono caratterizzate da un’apparente plausibilità e spesso colpiscono l’emotività dei lettori, evocando sentimenti come paura, rabbia, disprezzo. Il ricorso a stimoli emotivi inibisce i meccanismi di riflessione e motiva l’utente a partecipare attivamente alla diffusione delle notizie false che rimbalzano dai social alle testate giornalistiche senza risparmiare nessun ambito, nemmeno quello sismologico. Bisogna però fare molta attenzione perché nonostante le bufale siano inventate gli effetti possono essere reali: la “profezia” dell’11 maggio 2011, secondo la quale quel giorno sarebbe avvenuto un terremoto distruttivo a Roma, ...

Angelo76004668 : E voi credete che tipi come Rothschild Soros Bill Gates che intendono prosciugare le casse degli stati mentendo spu… - Angelo76004668 : Perché non viene insegnato che il progetto HAARP è in grado di procurare terremoti devastanti inondazioni ed è in g… - Angelo76004668 : #gretathumberg Perché Renzi ha voluto le antenne HAARP in Sicilia sapendo la forza distruttiva che sono in grado di… -