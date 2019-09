Fonte : lastampa

(Di sabato 28 settembre 2019) Si stima che solo il 25% degli elettori sia andato alle urne. A incidere più la delusione che la paura di attacchi

GGuaiti : RT @LaStampa: L’Afghanistan al voto per le presidenziali tra seggi deserti e attentati dei taleban - BarbaraAnton73 : RT @open_migration: Tra violenza e speranza l'Afghanistan torna oggi al voto. In guerra da 40 anni, oltre 2 milioni di persone sono fuggite… - LaStampa : L’Afghanistan al voto per le presidenziali tra seggi deserti e attentati dei taleban -