La7 | Mentana ironico su Salvini | “Crisi di governo? Sembrava Maradona ai Mondiali

Mentana "buca" il momento della fiducia al governo e si infuria in diretta su La7 : Uno spot mandato in onda dalla rete non ha permesso al direttore di seguire in diretta l'annuncio della presidente dell'aula...

Crisi di Governo - il 'gran finale' in tv : (ultima?) MaratonaMentana per La7 : Il Governo Conte-Bis è ai blocchi di partenza: dopo il sì della Piattaforma Rousseau, il Premier incaricato Giuseppe Conte è atteso al Quirinale per proporre al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella la lista dei ministri, oggetto ormai di cesello da giorni. Dopo settimane di polemiche e giorni di copertura live, Enrico Mentana non si lascia scappare l'occasione di seguire in diretta le ultime - sulla carta -fasi di questa lunga e ...

Di Maio spiazza anche Mentana : lo speciale TgLa7 diventa Maratona : "Pensavamo di tenere la linea per una mezz'oretta, massimo un'ora, per seguire la chiusura delle Consultazioni del Premier Incaricato Conte e invece la situazione si è andata incartando sotto i nostri occhi e la stiamo continuando a seguire..." Così Enrico Mentana intorno alle 17.40, quando ormai è in diretta da quasi tre ore, da solo in studio, con i soli inviati per le vie e nelle sale dei Palazzi della Politica a supportarlo raccogliendo ...

È successo in TV – 30 agosto 2010 : la prima conduzione di Mentana al TgLa7 (VIDEO) : Fondatore del Tg di punta Mediaset (il Tg5) e ora traghettatore del notiziario della rete di Urbano Cairo: Enrico Mentana ha portato in alto, sul palmo della mano, l'informazione targata La7 ed è con lui che riapriamo il diario storico del piccolo schermo.Era l'11 novembre 2004 quando salutò con un emozionato "Ciao" i telespettatori del Tg di Canale 5 dopo 12 lunghi anni. Da allora prima di rivederlo nel ruolo di direttore dovettero passare ben ...

TgLa7 - problemi d'audio nei collegamenti prima della Maratona Mentana : Nella giornata più importante per la politica italiana che potrebbe segnare una svolta sulla crisi di governo, la #MaratonaMentana scalpita per una nuova no-stop in onda dalle 14 alle 20:30 (compreso del notiziario delle ore 20).prima della nuova corsa però c'è l'edizione delle 13:30 quest'oggi condotta da Cristina Fantoni che si è ritrovata in mezzo 'gli ostacoli prima della gara' con una serie di problemi tecnici d'audio dall'inizio del ...

Speciale TgLa7 - Mentana bacchetta Toninelli : "Ministro - lei ruba?" : Le concitate ore di lavorio per la formazione di un governo giallo-rosso, con un continuo rimpallo di comunicati, aperture, chiusure ed esegesi di quanto dichiarato e quanto taciuto dai principali personaggi in commedia, si riflettono nella lunga diretta della Maratona Mentana di questo martedì 27 agosto 2019. Se da una parte Sergio Mattarella ha ripreso le consultazioni al Quirinale, in attesa che domani lo raggiungano i big con una ...