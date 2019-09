La Valle d’Aosta presente alla 60ma Foire du Valais a Martigny

Ghiacciaio Courmayeur - radar conferma movimento 35/40 cm al giorno. Regione Valle d’Aosta : “Conte venga a vedere” : "Dai primi dati del radar si conferma un movimento del Ghiacciaio di 35/40 cm al giorno, in linea con i rilievi fatti in precedenza". Ha il sapore di un allarme quello lanciato dall'assessore al territorio della Valle d'Aosta, Stefano Borrello, spiegando che il radar "e' in fase di taratura" e che "da lunedi' ci sara' un supplemento di analisi". Raffaele Rocco, responsabile difesa suolo della Regione Valle d'Aosta, ha parlato "di evoluzione ...

Allerta ghiacciaio - il radar conferma un movimento di 35-40 cm : la Regione Valle d’Aosta invita Conte : “Sono confermati i valori di movimento di 35-40 centimetri al giorno, in media i dati dei giorni scorsi”. Lo ha riferito in conferenza stampa a Courmayeur l’assessore al Territorio della Regione Valle d’Aosta, Stefano Borrello, in riferimento all’Allerta per il ghiaccio di Planpincieux, sul massiccio del Monte Bianco. “Da lunedì – ha aggiunto – avremo un supplemento di analisi rispetto ai primi ...

Allerta Meteo Valle d’Aosta : criticità gialla per temporali : La Regione Valle d’Aosta ha emesso un bollettino di Allerta ‘gialla’ per ordinaria criticita’ idrogeologica e temporali forti e diffusi. “Un fronte freddo – si legge nel bollettino di giovedi’ 5 settembre – passera’ su di noi questa sera/notte, portando rovesci e temporali anche forti al confine piemontese (B e C) con raffiche di vento e possibili grandinate; meno intensi altrove” sulla ...

Previsioni Meteo Valle d’Aosta : a Ferragosto bel tempo e niente afa : “Correnti umide sud-occidentali favoriscono tempo perturbato sulla regione con precipitazioni sotto forma di rovesci, anche temporaleschi e localmente intensi per il transito di un fronte sulle Alpi. Dalla serata è attesa una graduale attenuazione della nuvolosità con qualche episodio di foehn e schiarita, più ampie nei prossimi giorni per un lieve incremento dei valori barici“: lo si legge nel bollettino emesso dall’ufficio ...

Valle d’Aosta - incidente sul massiccio del Grand Combin : morto un alpinista italiano - ferita una guida alpina : Un gruppo di alpinisti italiani è rimasto coinvolto in un incidente sul massiccio del Grand Combin, in Valle D’Aosta, al confine tra Italia e Svizzera. Una scarica di sassi ha travolto intorno alle cinque di sabato mattina una cordata che era diretta in vetta seguendo la via svizzera. Un alpinista italiano, forse una donna, ha perso la vita mentre la guida alpina che conduceva la cordata, Federico Daricou della Società del Cervino, è ...