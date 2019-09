La scissione riporta il Pd sotto il 20

Fonte : huffingtonpost

(Di sabato 28 settembre 2019) Pd e Lega in flessione, cresce Fdi, gradimento per il governo Conte 2 in crescita. E’ questa la fotografia scattata da un sondaggio pubblicato dal Corriere della Sera.“L’ insediamento del governo Conte è stato accolto con una certa perplessità - si legge sul Corsera - . Nella prima rilevazione alla ripresa dopo le vacanze, aveva il gradimento del 36% degli italiani, con la maggioranza assoluta che esprimeva invece un giudizio negativo (52%). Oggi le valutazioni rimangono prevalentemente negative, ma con una forbice che si restringe. Infatti i giudizi positivi salgono di tre punti, attestandosi al 39%, mentre i negativi scendono di quattro punti e si fermano al 48%. L’indice complessivo migliora lentamente, passando dal 41 del primo sondaggio di inizio settembre al 45 di oggi”.Sul fronte dei partiti “le intenzioni di voto evidenziano ...

