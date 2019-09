La prova del cuoco | Elisa Isoardi al centro del gossip | la foto che la mostra come non si

Audi Q5 TFSI ibrida : la nostra prova del suv ibrido plug-in : Audi Q5 TFSI e quattro S tronic, versione ibrida plug-in della best seller della gamma Q, stimolerà gli interessi di molti automobilisti legati alla motorizzazione diesel per necessità chilometriche. L’opinione, ormai fossilizzata, soprattutto per certe cilindrate, è che il motore a benzina consumi più di quello a gasolio, mentre il propulsore elettrico sia ancora una possibilità per pochi, per il costo elevato delle batterie, un’autonomia ...

Grave lutto a La prova del cuoco. Assente una delle protagoniste del programma : lutto a La prova del cuoco. La puntata del cooking show condotto da Elisa Isoardi che dallo scorso anno ha preso il posto di Antonella Clerici, ha aperto la puntata del 26 settembre 2019 con un tristissimo annuncio. Una delle cuoche più amate del programma è stata colpita da un lutto improvviso e, ovviamente, era Assente. Natalia Cattelani, la dolce cuoca che dal 2009 ha uno spazio fisso nel cooking show di Raiuno ha perso il papà.\\Nata a ...

La Camera bassa del Parlamento francese ha approvato una proposta di legge sulla procreazione assistita per coppie lesbiche e donne single : La Camera bassa del Parlamento francese ha approvato una proposta di legge che permette l’accesso alla procreazione medicalmente assistita a tutte le donne, anche a quelle single e alle coppie lesbiche. Ad oggi la legge francese prevede che solo le

Wilkinson Xtreme 3 Ultra Flex : la prova del primo rasoio usa e getta flessibile al 100% : Da Wilkinson un versatile rasoio in grado di adattarsi perfettamente a tutti i profili di viso e corpo

La prova del cuoco – Puntate da lunedì 23 a venerdì 27 settembre 2019 – Ricette e rubriche. : Terza settimana, per questa ventesima stagione 2019/2020, con la nuova edizione de La prova del cuoco, condotta da Elisa Isoardi con la partecipazione di Claudio Lippi. Una grande “festa della cucina”, realizzata all’interno di un contenitore di spettacolo e sviluppata nel racconto delle grandi “eccellenze” italiane: dai prodotti della terra a quelli della filiera enogastronomica, […] L'articolo La prova del cuoco – Puntate da lunedì 23 a ...

Hyundai Kona Hybrid - la prova del Il Fatto.it – L’ibrida che convince – FOTO : Fino ad ora Hyundai ha venduto più di 600.000 vetture elettrificate nel mondo. L’obiettivo è di lanciare 44 modelli a batteria entro il 2025 e di arrivare con l’80% della gamma disponibile in versione elettrificata entro giugno 2020, per un investimento complessivo pari a 35 miliardi. La nuova piattaforma per le vetture elettriche si chiama E-GMP, Electric Global Modular Platform, ed è quella su cui è basato il concept 45 svelato a ...

Ciclismo - Mondiali 2019 : le pagelle della prova in linea juniores maschile. Nazionale USA impeccabile - fatica e orgoglio per gli italiani : Andata in archivio la prima prova in linea di questo Campionato del Mondo 2019 dello Yorkshire, tra i ragazzi juniores c’è chi sorride e chi si mangia le unghie. Di sicuro la festa è tutta stelle e strisce con la prova esemplare del neo campione del mondo Quinn Simmons e del suo fedele compagno di squadra Magnus Sheffield; anche lui a suo modo vincitore dopo una magnifica prova che lo ha poi portato sul terzo gradino del podio. Su Simmons ...

Atac : approvato bilancio 2018 - è il primo utile nella storia dell’azienda : Roma – L’Assemblea di Atac SpA ha approvato il bilancio di Esercizio chiuso al 31.12.2018. Per la prima volta nella sua storia, la società ha chiuso il bilancio con un utile di esercizio, pari a 839.558 euro, che sconta ammortamenti per 70,38 mln ed accantonamenti per 8,70 mln. Si ricorda che nel 2017 il bilancio aveva registrato una perdita di 120 mln e nel 2016 di 213 mln. Nel 2018 il servizio di trasporto complessivamente erogato ha ...

L’Intelligenza Artificiale può migliorare il lavoro del dentista. provare per credere : L’apprendimento automatico applicato al riconoscimento delle immagini è una delle tecniche di Intelligenza Artificiale più usate in tutti campi, dal restauro alla scienza. Florian Hillen, fondatore della startup statunitense VideaHealth, ha cercato di capire come le sue doti sarebbero potute tornare utili all’odontoiatria. Dopo tre anni di studi ha trovato in ambito dentistico l’applicazione ideale per questa branca ...

Ciclismo - Mondiali 2019 : la startlist e l’elenco dei partecipanti della prova in linea under 23. L’Italia ci prova : Momento di prove in linea per i Mondiali di Ciclismo 2019 nello Yorkshire. Dopo gli juniores tocca agli under 23 uomini: domani alle 15.10 il durissimo percorso da Doncaster ad Harrogate, di 186,9 km. Sei italiani in gara, tutti a caccia del grandissimo risultato. Un elenco di partecipanti in ogni caso di livello stellare: andiamo a scoprire la startlist. startlist prova in linea under 23, Mondiali Ciclismo 2019 SVIZZERA 1 BISSEGGER Stefan 2 ...

Volley - Europei 2019 : Polonia-Slovenia - la semifinale che non ti aspetti. Leon trascina i Campioni del Mondo - i ragazzi di Giuliani ci provano : Polonia-Slovenia, la semifinale che non ti aspetti agli Europei 2019 di Volley maschile. Tutti si attendevano un big match tra i Campioni del Mondo e la Russia ma i balcanici hanno fatto saltare il banco, hanno clamorosamente eliminato i Campioni d’Europa e questa sera (ore 20.30) cercheranno una nuova magia contro i favoritissimi biancorossi. I ragazzi di Alberto Giuliani vogliono continuare a fare sognare i 12000 caldissimi spettatori ...

IL FINTO FUORIONDA DI RENZI/ La prova del nuovo potere pronto a colpirci : Il falso video di RENZI diffuso da Striscia la notizia, è l'inizio di un'era distopica. Dove la credibilità del web andrà a picco