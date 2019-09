La proposta di Conte a Coldiretti | “Vi voglio alleati del governo per un green new deal”

Fonte : fanpage

(Di sabato 28 settembre 2019) Il presidente del Consiglio è intervenuto al Villaggio dia Bologna, per il Parmigiano Day. Sull'ipotesi di applicare dazi ai prodotti Ue laha ribadito: l'Italia sarebbe il paese più penalizzato. "Uema spinoso, ma io ce la metterò tutta per far pesare le nostre ragioni" dice il premier.

SkyTG24 : 'Lancio una provocazione: voglio #Coldiretti alleata del governo in questo progetto di green new deal'. La proposta… - NicolaPorro : L’assurda tassa sulle #merendine e i voli aerei proposta dal ministro Fioramonti che Conte accoglie a braccia apert… - Agenzia_Ansa : Il premier @GiuseppeConteIT ad #Atreju promuove la proposta del ministro Fioramonti di trovare risorse tassando me… -