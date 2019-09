La Mille Miglia in versione Green | da Brescia la gara del futuro

Mille Miglia Green - Tutte le auto della "Freccia verde" : Le storiche. Dire elettrico o alimentazione alternativa fa subito pensare ad auto moderne, ma non è così. Lo dimostra la Mille Miglia Green, la prima gara di regolarità per auto elettriche e ibride che schiererà al via, tra le altre, una Detroit Electric Model 95 del 1924, già allora capace di unautonomia tra 96 e 145 km, i Maggiolino 1303 Kaefer del 72 e 76 e lelettrica Zagato Milanina (1989). Ma anche, e soprattutto, le protagoniste dello ...

Open Arms - Spagna offre porto Algeciras - ma la ong rifiuta : “Quasi Mille Miglia - troppo lontana”. E chiede all’Italia di sbarcare : “Le loro condizioni psicofisiche sono critiche, la loro sicurezza è a rischio. Se accadrà il peggio, l’Europa e Salvini saranno responsabili“. La Open Arms non si arrende e in serata ha annunciato la richiesta inviata a tutte le autorità italiane di sbarcare a Lampedusa. Nonostante dopo diciotto giorni bloccata nel mar Mediterraneo, la nave con a bordo 107 migranti avrebbe, almeno sulla carta, un porto sicuro in cui attraccare. ...

