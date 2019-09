La malattia emolitica uccide 150mila bambini all’anno nel mondo | ecco di cosa si tratta

Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 28 settembre 2019) Centocinquantamila morti neonatali ogni anno sono ancora oggi causate da un’incompatibilità tra il gruppo sanguigno (Fattore Rh) della madre e quello del feto, assolutamente prevenibile e infatti quasi del tutto scomparsa nei Paesi sviluppati grazie a una profilassi messa a punto oltre mezzo secolo fa. Questa incompatibilità può generare nella donna Rh negativa la sensibilizzazione del suo sistema immunitario, con il grave rischio – in genere alla seconda gravidanza – di sviluppare ladel feto e del neonato, una patologia che si presenta con ittero e grave anemia e risulta spesso fatale per il feto o il neonato. Unache si previene con due semplici iniezioni di immunoglobuline Anti-D durante la gestazione e dopo il parto. Per cambiare rotta, oggi a Firenze, in occasione del secondo simposio annuale sul tema, che si è tenuto ...