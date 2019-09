Fonte : ilfogliettone

(Di sabato 28 settembre 2019) La partecipazione di Davideall'Onu approda in parlamento. "Non puo' che lasciare esterrefatti la notizia della prossima partecipazione del titolare dellaassociati ad un evento presso le Nazioni Unite promosso dal Governo Italiano - afferma Eugenio Zoffili, deputato e capogruppo Lega in Commissione Affari esteri - Pare infatti evidente la pericolosa commistione tra le attivita' istituzionali dell' esecutivo e una realta' giuridicamente privata che con il Movimento cinque stelle intrattiene rapporti di natura cosi' strutturale e consolidata che e' difficile definire dove inizi l'uno e dove finisca l'altro". A questo punto, "per tutte queste ragioni, non ultima la probabile presenza di un conflitto di interessi, giovedi' l'argomento sara' oggetto di question time urgente in commissione Esteri dove come Lega chiederemo al Governo di definire i contorni di questa ben ...

ilfogliettone : La maggioranza litica pure su Casaleggio: 'Chi l'ha deciso all'Onu? - -