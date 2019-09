Fonte : blogo

(Di sabato 28 settembre 2019) La, tentativo numero tre. Nelladi domani del nuovo programma di Rai2 condotto da Simonaè prevista un'intervista a Vittorio, l’ex patron della Fiorentina, condannato dal tribunale civile di Firenze al risarcimento di 19 milioni di euro per il danno provocato dal fallimento della società viola, avvenuto nell'agosto del 2002.In studio, con il giornalista di Rai Sport ci saranno anche Manila, Miss Italia 1999 con la passione per il calcio, e Massimo Bagnato, attore comico, già presente in studio la scorsa settimana.anche l'(non di Paolo Fox, protagonista di Mezzogiorno in famiglia, chiuso dal direttore di rete Carlo Freccero proprio per far posto al nuovo programma della) di Mauro Perfetti, che sette giorni fa aveva partecipato all'intervista al ct della Nazionale Roberto Mancini. La ...

RaiDue : IN ESCLUSIVA A LA DOMENICA VENTURA ?? Domani in studio Vittorio Cecchi Gori e tante altre sorprese ?? Ore 11.55 su… - Simo_Ventura : Roberto Mancini non è solo un uomo di calcio ma è molto molto di più! Io non vedo l’ora di ascoltarlo, e voi?! Vi a… - SerieTvserie : La Domenica Ventura, terza puntata: Cecchi Gori e Nazzaro ospiti, confermato l'oroscopo (senza Paolo Fox) -