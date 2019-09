La demo di The Last of Us Part 2 nasconde degli easter egg porno | il video

The Last of Us Part II : un video ci porta dietro le quinte della demo presentata alla stampa : Dopo il trailer che ha rivelato la data di uscita di The Last of Us Part II, la rete è stata letteralmente invasa da informazioni sull'attesissimo gioco targato Naughty Dog.Il team di sviluppo, inoltre, ha deciso di presentare solo alla stampa un'ampia porzione del gioco in una demo della durata di 3 ore. In questa occasione alcuni portali specializzati sono stati in grado di testare le novità che ci aspettano in questo sequel.Dal media event ...