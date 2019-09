La Consulta sdogana l' eutanasia | ma Avvenire pensa all' ambiente

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 28 settembre 2019) Giuseppe Aloisisi tinge di verde ambientalista durante lo sciopero di Greta Thunberg. E la sentenza dellasull'passa in secondo piano Mentre una sentenza della Corte Costituzionale apre al debutto ufficiale dell'nel nostro sistema giuridico, il quotidiano dei vescovi italiani, cioè, decide di dedicare la propria home page alla battaglia ecologista. Quella guidata dalla giovane Greta Thunberg e declinatasi venerdì scorso mediante uno sciopero generale degli studenti, il cosiddetto "Friday for Future". La Chiesa cattolica, del resto, si sta avvicinando al Sinodo panamazzonico: un altro appuntamento che farà dell'ambientalismo un passaggio dottrinale cardine, un punto essenziale, per quelle zone di mondo - basta leggere l'Instrumentum Laboris - e, perché no, magari per tutta la Chiesa universale. E la bioetica, per quanto la ...

GmPoppi : RT @guyfawkes2_0: La Consulta sdogana l’eutanasia, casualmente è già pronto in senato un DDL (Cirinna’) per approvare il farmaco letale....… - Franci_Gambo : RT @guyfawkes2_0: La Consulta sdogana l’eutanasia, casualmente è già pronto in senato un DDL (Cirinna’) per approvare il farmaco letale....… - sognando00 : RT @guyfawkes2_0: La Consulta sdogana l’eutanasia, casualmente è già pronto in senato un DDL (Cirinna’) per approvare il farmaco letale....… -