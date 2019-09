Juventus Spal probabili formazioni | Matuidi terzino | sorpresa in attacco

Fonte : juvedipendenza

(Di sabato 28 settembre 2019)– Riparte la Serie A, ladi Sarri dopo la vittoria in rimonta contro il Brescia dovrà vedersela contro la, a Torino. Oggi alle 15, all’Allianz Stadium i bianconeri cercheranno di vincere per restare in scia dell’Inter, in attesa di un passo falso. Emergenza totale in difesa, vista la mancanza di ben 3 terzini su 4. Danilo e De Sciglio rientreranno dopo la sosta, Alex Sandro volato in Brasile per la morte del padre non giocherà oggi., chi gioca Sarri pronto a stravolgere ancora la formazione. Confermato il 4-3-1-2 che in assenza di esterni d’come Douglas Costa (infortunato) e Cuadrado (scalato a) è il modulo migliore. A Brescia, Ramsey e Dybala hanno fatto grandi cose, con scambi nello stretto e tanto possesso palla. Leggi anche: Brescia, insulti a Pjanic: ...

romeoagresti : #Juventus: avanti con il 4-3-1-2 anche contro la SPAL. Buffon in porta, Matuidi provato come terzino sinistro. Rams… - juventusfc : ????? Bianconeri al lavoro per #JuveSPAL. ?? @Cristiano è tornato in gruppo. ?? - juventusfc : #JuveSPAL story! In vista della gara di domani, ripasso sulle ultime vittorie all'#AllianzStadium! ??… -