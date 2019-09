Juventus-Spal 2-0 | le pagelle di CalcioWeb | Berisha immenso | finalmente il vero de Ligt

Fonte : calcioweb.eu

(Di sabato 28 settembre 2019), ledi– Si è concluso il primo match valido per la sesta giornata del campionato di Serie A, sono scese in campo, altro successo per la squadra di Maurizio Sarri che grazie ai tre punti contro gli uomini di Semplici si riporta momentaneamente in vetta in vista della sfida dell’Inter contro la Sampdoria. Partita incredibile per il portiereche ha salvato praticamente tutto, solo una magia nel primo tempo di Pjanic ha sbloccato una partita che sembrava bloccata. Nella ripresa laha controllato il match e raggiunto la rete del raddoppio grazie ad un colpo di testa di Cristiano Ronaldo su assist di Dybala. Laha anche sofferto nel trovare gli spazi, laha disputato infatti una partita prettamente difensiva, mai chiamato in causa Bufffon. Finisce 2-0, in alto la fotogallery con le immagini del ...

