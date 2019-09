Juventus facile contro la Spal | 2-0 a Torino | super-gol di Pjanic poi Cristiano Ronaldo

Juventus - de Ligt miglior calciatore dell’anno in Olanda : “adesso la situazione non è facile…” : “Sono in una nuova Nazione e so che nulla e’ facile. Questo trofeo testimonia il valore della nuova generazione del calcio olandese. Koeman, Van Persie, Robben e Van Gaal sono la vecchia generazione, io spero di dare al calcio cio’ che hanno dato loro. Lavorero’ duro in Italia per riuscirci”. Sono le dichiarazioni del calciatore della Juventus Matthijs de Ligt , premiato ieri notte con una speciale ...

