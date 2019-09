Juventus | Douglas Costa | ' Ogni giorno lontano dal campo è sempre più difficile'

Juventus - infortunio Douglas Costa : sarebbe difficile il recupero per l'Inter : La Juventus, in questo inizio stagione, oltre ad avere dei problemi difensivi che l'hanno portata a subire diversi gol in Serie A e Champions League, deve fronteggiare anche la situazione infortuni giocatori. A pesare maggiormente sono gli stop dei terzini destri, in particolar modo di De Sciglio e Danilo, che probabilmente rientreranno dopo la sosta per le nazionali. Inoltre, per questo sabato, difficilmente Sarri potrà contare su Alex Sandro, ...

Juventus - Douglas Costa dovrebbe recuperare per il match contro l'Inter : La Juventus è attesa da due importanti match di Serie A, non tanto per la difficoltà tecnica che dovrà affrontare (deve infatti giocare contro il neopromosso Brescia e la Spal), ma perché poi arriverà l'attesa partita contro l'Inter, uno scontro al vertice che potrebbe decidere il primo posto in Serie A in questa prima parte della stagione. Nel mezzo ci sarà il confronto in Champions League contro il Bayer Leverkusen, in cui la Juventus cercherà ...

Juventus - la probabile formazione anti-Atletico : Bernardeschi al posto di Douglas Costa : La Juventus, ieri pomeriggio, è arrivata a Madrid dove questa sera affronterà l'Atletico di Simeone. In queste ore Maurizio Sarri cercherà di risolvere gli ultimi dubbi di formazione. Il tecnico juventino ha ritrovato Miralem Pjanic, che con ogni probabilità sarà in campo dal primo minuto, anche se resta in pre-allarme Rodrigo Bentancur. Per il resto non sembrano esserci molto dubbi e in attacco, vista l'assenza di Douglas Costa, toccherà a ...

Juventus - allarme infortuni : Douglas Costa e Pjanic - i tempi di recupero : infortuni Juventus- Suona l’allarme in casa Juventus per quel che riguarda il capitolo infortuni. Come riportato dal comunicato ufficiale della società bianconera, Douglas Costa stare fermo per circa 15 giorni prima di ripetere gli esami medici che hanno evidenziato una problema muscolare al muscolo flessore di media entità. Nuovi esami tra due settimane e probabile […] L'articolo Juventus, allarme infortuni: Douglas Costa e Pjanic, ...

Juventus - la situazione infortunati : tutto ok per Pjanic - lesione alla coscia per Douglas Costa : Giornata di esami medici per Pjanic e Douglas Costa dopo gli infortuni subiti in Fiorentina-Juventus: tutto ok per il bosniaco, lesione alla coscia per il brasiliano Dall’infermeria arrivano una buona e una cattiva notizia per la Juventus. La notizia positiva è che Miralem Pjanic non ha riportato alcuna lesione in seguito all’infortunio subito nella sfida contro la Fiorentina. Il centrocampista bosniaco ha effettuato un ...

Infortuni Juventus - novità Higuain : ora cambia tutto! Douglas Costa e Pjanic : i tempi di recupero : Infortuni Juventus- Come accennato in mattinata, la Juventus dovrà fare i conti con il possibile ko di Higuain in vista della delicatissima sfida del Wanda Metropolitano contro l’Atletico Madrid. Tuttavia, come trapelato negli ultimi, il Pipita sembrerebbe aver smaltito il leggero ko alla coscia e, salvo clamorosi colpi di scena, sarà a disposizione di Sarri […] More

Juventus : Douglas Costa rischia un mese di stop - Pjanic potrebbe recuperare a breve : La Juventus in questi giorni deve fronteggiare il problema infortuni, che ha riguardato in particolar modo due dei giocatori che in questi prime tre giornate di campionato italiano sono stati titolari. A Firenze al settimo minuto del primo tempo si è infortunato Douglas Costa, il centrocampista offensivo brasiliano ha rimediato un risentimento al flessore della coscia destra, che lo ha portato ad essere sostituito da Bernardeschi, accolto da una ...

Juventus - infortunio Douglas Costa : suona l’allarme - ecco quando tornerà : infortunio Douglas Costa- Partito con il piede giusto in questo inizio di stagione, Douglas Costa è stato costretto ad alzare bandiera bianca dopo pochi minuti dal calcio d’inizio della sfida del Franchi contro la Fiorentina. Problema al muscolo flessore e tempi di recupero che potrebbero annunciarsi piuttosto lunghi. Detto questo, le condizioni dell’esterno brasiliano verranno […] More

Juventus - infortunio Higuain : non solo Pjanic e Douglas Costa - allarme per Sarri : infortunio Higuain- Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni, Maurizio Sarri potrebbe fare a meno di Gonzalo Higuain in vista dell’imminente match di Champions League contro l’Atletico Madrid. Il Pipita ha riportato un leggero problema alla coscia destra, problema che potrebbe spingere l’ex Chelsea a dare forfait in vista dell’imminente sfida del Wanda Metropolitano. Ko improvviso […] L'articolo Juventus, ...

Juventus - si pensa alla Champions League : Douglas Costa verso il forfait : La Juventus si è ritrovata questa mattina alla Continassa per mettere nel mirino la sfida contro l'Atletico Madrid. alla ripresa il gruppo non era compatto visto che chi ha giocato ieri si è dedicato ad un lavoro di scarico. Mentre gli altri hanno lavorato in campo. Per la partita di mercoledì in casa Juve ci sono alcuni dubbi visto che ieri a Firenze Douglas Costa, Miralem Pjanic e Danilo sono usciti per problemi fisici. Il brasiliano ...

Infortuni Juventus - Douglas Costa e Pjanic : aggiornamenti e tempi di recupero : Infortuni Juventus- Suona l’allarme in casa bianconera. Preoccupano le condizioni di Douglas Costa e Pjanic, usciti malconci dal match di ieri pomeriggio contro la Fiorentina. Ko al flessore destro per il brasiliano, stesso problema, ma di leggere entità per il centrocampista bosniaco. tempi di recupero da valutare, anche se le condizioni di Douglas Costa starebbero […] More

Fiorentina-Juventus - Sarri preoccupato per l’infortunio di Douglas Costa : Brutta partita per la Juventus nella gara di campionato contro la Fiorentina, scialbo 0-0 e poche occasioni da gol. Intervista di Sarri ai microfoni di Sky Sport. “Non abbiamo fatto una partita di alto livello dal punto di vista tecnico. Situazione complicatissima perché la Fiorentina ha fatto una buona gara, e noi invece abbiamo dovuto rinunciare a tre cambi, in questo momento della stagione fa tanta differenza giocare alle 15 o ...

Live Fiorentina-Juventus 0-0 : Sarri perde Douglas Costa e Pjanic : Una Fiorentina in cerca di riscatto dopo la doppia sconfitta iniziale in questo campionato, dapprima al Franchi a cospetto del Napoli e poi a Marassi col Genoa, ospita quest'oggi i campioni...

LIVE Fiorentina-Juventus 0-0 - Serie A calcio in DIRETTA : problemi muscolari per Douglas Costa e Pjanic - per la viola si fa notare Ribery : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 46′ Giallo per De Ligt che stende Ribery che con un gioco di gambe era andato via. 16.08 Inizia il secondo tempo! 15.56 Male la Juventus, sul piano fisico soffre il ritmo della viola e gli infortuni di Douglas Costa e Pjanic fanno perdere qualità nell’undici titolare. Bene la Fiorentina con Ribery che sta salendo di condizione e mette qualità in ogni palla che tocca. A tra poco ...