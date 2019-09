Judo | Mondiali Cadetti 2019 | l’Italia chiude con i quinti posti di Daniele Accogli ed

Judo - Mondiali Cadetti 2019 : Veronica Toniolo sul trono iridato nei 52 kg! Bronzo per Assunta Scutto nei 48 kg - Italia seconda nel medagliere : Veronica Toniolo è campionessa del mondo Under 18! Un trionfo strepitoso per la sedicenne triestina che si conferma uno dei talenti più cristallini del movimento Judoistico Italiano in ambito giovanile. La spedizione tricolore impegnata ad Almaty (Kazakistan) per i Mondiali Cadetti 2019 sta facendo ben sperare in ottica futura con un bilancio già estremamente incoraggiante di quattro medaglie (un oro, un argento e due bronzi) al termine della ...

Judo - Mondiali Cadetti 2019 : Chiara Dispenza e Vincenzo Skenderi conquistano un argento ed un bronzo nella prima giornata : La Nazionale italiana Under 18 di Judo continua a ben figurare e, dopo il primo posto nel medagliere degli Europei, si conferma grande protagonista anche nella prima giornata di gare dei Campionati del Mondo Cadetti 2019 in programma ad Almaty, in Kazakistan. La selezione tricolore è partita forte con tre azzurri su tre qualificati per il Final Block che sono riusciti a portare a casa due medaglie molto significative ed importanti per motivare ...

Judo - i ranking olimpici aggiornati dopo i Mondiali. Gli azzurri virtualmente qualificati a Tokyo 2020 : la situazione : Il Campionato del Mondo 2019 di Judo è andato ufficialmente in archivio ed è arrivato il momento di analizzare la situazione aggiornata dell’Italia nel percorso di qualificazione olimpica a Tokyo 2020. La rassegna iridata andata in scena alla Nippon Budokan Arena di Tokyo (stessa location dei Giochi olimpici) metteva in palio oltre ai titoli mondiali e alle medaglie ben 2000 punti (assegnati ai vincitori) da accumulare nel ranking di ...

Judo - Mondiali 2019 : Italia al di sotto delle aspettative con alcuni flop - Lombardo è già al livello dei migliori nei 66 kg : Il Campionato del Mondo 2019 di Judo si è concluso dopo otto giornate di gare ed il bilancio complessivo non può che essere negativo per l’Italia, incapace di conquistare almeno una medaglia per la seconda rassegna iridata consecutiva dopo il disastro di Baku 2018. Alla Nippon Budokan Arena di Tokyo, in una sorta di prova generale delle Olimpiadi dell’anno prossimo, la selezione azzurra non ha brillato dal punto di vista dei ...

Judo - Medagliere Mondiali 2019 : la classifica aggiornata. Giappone al comando davanti alla Francia - Italia senza podi : 860 atleti provenienti da 149 Paesi si daranno battaglia al Nippon Budokan di Tokyo per contendersi il trono iridato del Judo e per guadagnare punti preziosissimi in ottica qualificazione olimpica. L’Italia, nelle ultime sette edizioni della rassegna iridata, ha raccolto un solo alloro grazie al fantastico argento di Matteo Marconcini (81 kg) a Budapest nel 2017, mentre l’ultimo successo azzurro risale al Mondiale pre-olimpico di ...

Judo - Mondiali 2019 : il Giappone batte la Francia 4-2 in finale e vince il Team Event - bronzo per Brasile e Russia : L’ultimo atto del Campionato del Mondo 2019 di Judo ha riassunto di fatto i valori emersi nell’arco dell’intera rassegna iridata di Tokyo, con un Giappone vincente ma non dominante specialmente nel confronto con una convincente Nazionale francese. Quest’oggi, nella giornata di chiusura del Mondiale, è andato in scena il Team Event iridato, ovvero la gara a squadre mista per Nazioni che nel 2020 farà il suo esordio nel ...

Judo - Mondiali 2019 : programma - orari e tv di domenica 1° settembre. Il tabellone della prova a squadre : Dopo sette giornate di grande spettacolo siamo arrivati ormai alla vigilia dell’ultima giornata di gare dei Campionati del Mondo 2019 di Judo, in corso di svolgimento alla Nippon Budokan Arena di Tokyo. Archiviate le 14 categorie individuali, domani andrà in scena la gara a squadre mista per Nazioni per il gran finale di una rassegna iridata che ha regalato grandi emozioni ed incontri di livello stellare. Il format di gara del Team Event ...

Judo - Mondiali 2019 : terzo oro della Francia con Malonga nei -78 kg - Fonseca si impone a sorpresa nei -100 kg : La sesta giornata dei Campionati del Mondo 2019 di Judo è andata in archivio in quel di Tokyo con altri due nuovi titoli iridati assegnati nelle categorie -78 kg femminili e -100 kg maschili. Si tratta della penultima giornata riservata alle competizioni individuali, mentre dopodomani la manifestazione si concluderà con la gara a squadre mista per Nazioni, un format di gara che farà parte anche del programma alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Nei -78 ...

Judo - Mondiali 2019 : Francia in grande spolvero con il titolo di Gahie nei 70 kg - sorpresa Van T End nei 90 kg : Il Campionato del Mondo 2019 di Judo è entrato ormai nella seconda parte con lo svolgimento della quinta giornata di gare, che ha assegnato i titoli iridati nei 70 kg femminili e nei 90 kg maschili. Alla Nippon Budokan Arena di Tokyo, sede delle gare olimpiche nel 2020, è andato in scena un Final Block interessante privo di alcune stelle ma che ha portato alle luci della ribalta dei nuovi protagonisti. In mattinata si era invece interrotto il ...

LIVE Judo - Mondiali 2019 in DIRETTA : 29 agosto. Gahie per la prima volta oro iridato nei 70 kg - attesa per la finale dei 90 kg maschili : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.37 Ippon di Clerget a 2″ dalla fine!! La Francia porta così a casa la terza medaglia di giornata con il bronzo di Axel Clerget nei 90 kg maschili. Lo svedese Nyman (74° nel ranking prima della rassegna iridata) termina un Mondiale strepitoso in quinta piazza, riportandosi ad un soffio dalla zona qualificazione nel ranking olimpico. 13.32 Ultimi tre incontri del programma in arrivo. Si ...

LIVE Judo - Mondiali 2019 in DIRETTA : 29 agosto. Francia grande protagonista nei -70 kg femminili - azzurri out. Final Block alle 12.00 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE E’ tutto per questa DIRETTA LIVE! Appuntamento alle ore 12.00 per il Final Block 9.42: Di seguito le composizioni degli incroci del Final Block dei -90 kg maschili: -90 kg maschili Ripescaggi: Clerget (Fra) vs Mehdiyev (Aze) / Toth (Hun) vs Silva Morales (CubI) SemiFinali: Van T End (Ned) vs Majdov (Srb) / Nyman (Swe) vs Mukai (Jpn) 9.41: Prodezza di Mukai! Ippon nel Golden Score e Silva ...

LIVE Judo - Mondiali 2019 in DIRETTA : 29 agosto. Francia grande protagonista nei -70 kg femminili - eliminata Arai - azzurri out : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.30: Waza-ari a 2’08” dal termine per Majdov. Mehdiyev gravato anche di due shido. Nel frattemp inizia il match tra il giapponese Mukai e il colombiano Silva Morales di alto profilo 9.28: A sorpresa è Nyman a prevalere contro il n.2 del mondo Toth nei -90 kg e sarà lui ad andare in semifinale per le medaglie. Il magiaro ai ripescaggi 9.28: Sul tatami il n.2 del mondo Toth che sta ...

Judo - Mondiali 2019 : Matteo Marconcini beffato da Kochman al terzo turno - l’Italia chiude senza medaglie : Si conclude con una beffarda sconfitta di Matteo Marconcini al terzo turno dei 90 kg il Campionato del Mondo 2019 di Judo per l’Italia, che concluderà la manifestazione senza medaglie per la seconda edizione consecutiva dopo Baku 2018. Dopo le premature eliminazioni odierne di Alice Bellandi e Nicholas Mungai, le ultime speranze di medaglia erano riposte proprio sull’ultimo medagliato iridato italiano, argento negli 81 kg a Budapest ...

LIVE Judo - Mondiali 2019 in DIRETTA : 29 agosto. Mungai e Marconcini sconfitti al terzo turno - Bellandi subito out : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.11: Sarà dunque Kochman ad affrontare Majdov negli ottavi di finale dei -90 kg, mentre Silva Morales se la vedrà contro il britannico Stewart 8.09: Niente da fare! Kochman mette a segno una nuova proiezione, dominando letteralmente il match contro Marconcini e mette a segno l’ippon. Azzurri, purtroppo, tutti eliminati! 8.08: Arriva l’ippon di Kochman a 2’21” su ...