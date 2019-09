Jim Parsons dopo The Big Bang Theory nel cast di Hollywood | parata di stelle per la serie

Fonte : optimaitalia

(Di sabato 28 settembre 2019) Jimdice addio a The Bige si prepara a salpare per la nuovadi Ryan Murphy. L'interprete dell'iconico Sheldon Cooper è entrato a far parte deldi, nuovo progetto in cantiere del creatore di Glee e American Horror Story. Secondo i primi dettagli forniti da Variety,è definita “una lettera d'amore all'epoca d'oro di Tinseltown.” La trama è ancora top secret, tranne per un particolare: lasarà ambientata negli anni Quaranta e debutterà su Netflix nel maggio 2020. Murphy ha co-creato il progetto insieme a Ian Brennan. Per elogiare quel periodo storico, unadiaccompagnerà Jimin; oltre ai già annunciati Darren Criss, Jeremy Pope e David Corenswet di The Politician (che oltre a recitare, fungeranno da produttori esecutivi), nelsi sono aggiunti: Dylan McDermott (American Horror Story) nel ruolo di ...

