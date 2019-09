Ius culturae | intesa M5S-Pd «Cittadinanza dopo il ciclo di studi»

Ius culturae - Meloni insorge : referendum : 12.30 "Il governo giallo-rosso non ha ancora capito se riuscirà a impedire l'aumento dell'Iva dal 1° gennaio 2020, in compenso si è occupato di mandare avanti la legge per concedere la cittadinanza automatica agli immigrati". Lo dice la leader di FdI, Meloni, a proposito del cosiddetto "Ius Culturae". "Contro questa vergogna,Fratelli d'Italia è già mobilitata. Chiederemo al presidente della Repubblica di fermare questo scempio", dice Meloni e ...

Torna Ius culturae - maggioranza lo fa ripartire alla Camera : Abbandonata sul finire della scorsa legislatura a causa delle divisioni interne alla maggioranza, la questione della concessione della cittadinanza agli immigrati Torna d'attualita' e si profila l'ipotesi di un accordo tra i partiti della maggioranza, da verificare sui testi che si discuteranno in Commissione. Il presidente della commissione Affari costituzionali di Montecitorio, il grillino Giuseppe Brescia, ha annunciato infatti con una nota, ...

Ius culturae - riparte il ddl alla Camera : M5S e Pd uniti - gelo nel centrodestra : riparte alla Camera l'esame del ddl sullo ius culturae che mira a riconoscere la cittadinanza italiana al minore straniero entrato in Italia entro i 12 anni e che abbia frequentato regolarmente...

Ius culturae - possibile accordo M5S-Pd : si studia la riforma : Con il nuovo Governo in carica riprenderà la discussione sullo Ius Culturae che, per anni, sia i sostenitori che i detrattori di questa riforma hanno impropriamente chiamato Ius Soli, creando non poca confusione. In realtà, infatti, già la riforma sulla quale il parlamento stava lavorando durante i Governi Letta, Renzi e Gentiloni non ha mai previsto la concessione della cittadinanza italiana a tutti i bambini nati in Italia.Cittadinanza: la ...

Matteo Salvini : "Ius soli o culturae poco cambia. Povera Italia - se questa è la priorità" : "La Lega si batterà contro lo Ius soli comunque lo chiamino, contro la cittadinanza facile, senza se e senza ma. Se questa è la priorità del governo, Povera Italia...". Matteo Salvini commenta così sul suo profilo Twitter la notizia che alla Camera dal 3 ottobre si tornerà a discutere dello Ius cult

Cittadinanza agli stranieri - riparte alla Camera il ddl sullo Ius culturae. M5S e Pd uniti : riparte alla Camera l'esame del ddl sullo ius culturae che mira a riconoscere la Cittadinanza italiana al minore straniero entrato in Italia entro i 12 anni e che abbia frequentato regolarmente...

Cittadinanza agli stranieri - riparte alla Camera il ddl sullo Ius culturae. M5S e Pd uniti : riparte alla Camera l'esame del ddl sullo ius culturae che mira a riconoscere la Cittadinanza italiana al minore straniero entrato in Italia entro i 12 anni e che abbia frequentato regolarmente...

In Commissione Camera ddl Ius culturae : 20.14 Alla Camera riparte in Commissione Affari costituzionali l'esame della legge sulla cittadinanze che introduce il cosiddetto 'ius culturae'. Relatore della riforma il presidente della Commissione,Brescia (M5s).L'esame riprenderà giovedì prossimo. Il testo, a prima firma Boldrini,era stato incardinato in quota opposizioni (Leu) nell'ottobre 2018. Il relatore era Speranza, ora divenuto ministro della Salute. La riforma legherebbe la ...

Immigrati - torna alla Camera lo Ius culturae : cittadinanza a chi completa un ciclo di studi : torna la questione della concessione della cittadinanza agli Immigrati e si profila l'ipotesi di un accordo tra i partiti della maggioranza, da verificare sui testi che si discuteranno in Commissione. Il presidente della commissione Affari costituzionali di Montecitorio, il grillino Giuseppe Brescia

Cittadinanza agli stranieri - riparte alla Camera il ddl sullo Ius culturae a firma di Laura Boldrini : riparte alla Camera l'esame del ddl sullo ius culturae che mira a riconoscere la Cittadinanza italiana al minore straniero entrato in Italia entro i 12 anni e che abbia frequentato regolarmente...

Riparte alla Camera lo Ius culturae - cittadinanza italiana per gli stranieri che vanno a scuola : Trovato l’accordo tra Pd e M5S. Sul tavolo la proposta di Leu, ma potrebbero arrivare anche altre proposte

Ius culturae - con il governo giallo rosso riparte la discussione della legge sulla cittadinanza : Ripartirà giovedì 3 ottobre in commissione Affari costituzionali alla Camera la discussione sulle proposte di legge in materia di cittadinanza. "Non c'è solo il testo a prima firma Boldrini da esaminare, in commissione arriveranno altre proposte di altri gruppi", ha detto il relatore Brescia (M5s).Continua a leggere

Pd e M5s sbloccano anche lo Ius culturae : Se sia su spinta del Pd (un tweet di Orfini ieri). O se invece, oggi, rispecchia un comune sentire, sta di fatto che la settimana prossima, il 3 ottobre, alla Camera, in Commissione Affari costituzionali, riparte l’esame della legge sulla cittadinanze che introduce il cosiddetto ius culturae. Lo conferma all’ANSA il presidente della Commissione Giuseppe Brescia (M5s), che sarà anche relatore alla riforma. Il testo, a ...

Cittadinanza agli stranieri - riparte alla Camera il ddl sullo Ius culturae a firma di Laura Boldrini : riparte alla Camera l'esame del ddl sullo ius culturae che mira a riconoscere la Cittadinanza italiana al minore straniero entrato in Italia entro i 12 anni e che abbia frequentato regolarmente...