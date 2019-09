Italia Viva | Boschi contro la tassa sulle merendine | “Non condivido Meglio insegnare ai

Italia Viva : Faraone - 'partito con leadership forte - sinistra che ci attacca fuori da storia' : Palermo, 28 set. (AdnKronos) - "'Italia Viva è un partito personale'. Ossessivamente ce lo sentiamo ripetere. Prodi, Zingaretti, oggi Martina, D’Alema, solo per citarne alcuni. Addirittura quest’ultimo, dall’alto delle sue percentuali a due cifre, ci paragone al Partito Repubblicano, lui, il Turigli

Italia Viva : Faraone - 'nuovi ingressi nel Pd bastano per giustificare nuovo partito' : Palermo, 28 set. (AdnKronos) - "A proposito di idee, da queste è nata Italia Viva. Eravamo stanchi di vedercele annacquate in un contenitore indistinto a cui aderiscono a distanza di qualche ora, una dopo l’altra, Boldrini, Bindi, Lorenzin, tutte insieme appassionatamente. Anche questo basta da solo

Sondaggi elettorali : calano Salvini e PD - scende anche M5S - Italia Viva di Renzi al 4 - 8% : L'ex leader Dem Matteo Renzi può sicuramente gongolare, in pochi avrebbero infatti scommesso che la sua nuova creatura, già appena nata e ancora in fasce, potesse attestarsi su un risultato così ampiamente soddisfacente. In pochi, certo, tranne forse lui che, da politico scaltro e sicuramente poco impulsivo, ben sapeva cosa stava andando a fare. Così, stando a quanto emerge dagli ultimi Sondaggi politici del 28 settembre, realizzati ...

Padoan pronto a lasciare Pd per Renzi : con Italia Viva “più sintonia” : "Una cosa che mi ha fatto molto male, mi spiace davvero che ci sia stata una scissione, mi chiedo continuamente se allo stato dei fatti tutto il centrosinistra sia più debole. Anche se Matteo direbbe che è più forte perché rosicchia qualche altra percentuale di voto altrove". Lo dice l'ex-ministro Pier Carlo Padoan a proposito della scissione di Matteo Renzi. Renzi le ha chiesto di entrare in 'Italia Viva'? "No, non me lo chiesto. Credo per ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 28 Settembre : Forza Italia Viva. Difende Silvio dall’inchiesta sulle stragi - di cui non sa nulla : La sparata Renzi fa il Caimano e “assolve” l’ex Cav. sulle stragi di mafia Sfida aperta a magistrati e sentenze – Il capo di Italia Viva attacca i pm di Firenze (che processano i suoi genitori) e spaccia per assolto il prescritto Papa di Marco Lillo Italia Morta di Marco Travaglio Munitevi di un bel sacchetto da vomito e leggete qua: “…Vedere che qualche magistrato della procura della mia città da anni indaghi sull’ipotesi ...

Sondaggi politici - Italia Viva di Renzi (4 - 3%) è il partito che cresce di più nell’ultima settimana : Il Sondaggio realizzato da Monitor Italia, frutto della collaborazione tra Agenzia Dire e l'istituto Tecnè, mostra come il partito di Renzi, Italia Viva, sia quello che è cresciuto di più negli ultimi sette giorni: +0,7%. Mentre la Lega è il partito che ha perso di più: -1% rispetto al 20 settembre.Continua a leggere

Fuga dal M5S verso Italia Viva e Lega : timori di altri addii tra senatori e deputati : Circolano a Palazzo Madama i nomi di Ugo Grassi e Lello Ciampolillo. Cataldo Mininno smentisce invece ogni tentazione

Matteo Renzi - colpo alle casse del Pd : nasce Italia Viva - i dem perdono 3 milioni di euro : Alla fin fine, poi, è sempre una questione di schei, di soldi, di dinero, di dindi, di money. Matteo Renzi s' avventura nella scissione "più dolorosa dal Pd" degli ultimi anni; e si scopre che il dolore del Partito Democratico, il "profondo vulnus alla democrazia interna" non era, in realtà, uno squ

Sondaggi elettorali EMG - Italia Viva sale del 0 - 9% in una settimana - giù la Lega : Sondaggi elettorali EMG, Italia Viva sale del 0,9% in una settimana, giù la Lega Buone notizie per Italia Viva di Renzi. EMG vede un aumento per il nuovo partito, che passerebbe in una settimana dal 3,4% al 4,3%. Il partito dell’ex premier sembra attestarsi al di sopra delle vari soglie di sbarramento previste dalle diverse leggi elettorali. E secondo i Sondaggi elettorali di EMG non è il PD, che rimane poco sopra il 20%, al 20,3%, ...

Sondaggi elettorali EMG - Italia Viva sale del 0 - 9% in una settimana - giù la Lega : Sondaggi elettorali EMG, Italia Viva sale del 0,9% in una settimana, giù la Lega Buone notizie per Italia Viva di Renzi. EMG vede un aumento per il nuovo partito, che passerebbe in una settimana dal 3,4% al 4,3%. Il partito dell’ex premier sembra attestarsi al di sopra delle vari soglie di sbarramento previste dalle diverse leggi elettorali. E secondo i Sondaggi elettorali di EMG non è il PD, che rimane poco sopra il 20%, al 20,3%, a ...

Sondaggi elettorali Noto : Italia Viva di Renzi pesca al centro : Sondaggi elettorali Noto: Italia Viva di Renzi pesca al centro L’ultimo istituto a fotografare la forza elettorale del partito Renziano è Noto in un Sondaggio per Porta a Porta andato in onda durante la puntata del 25 settembre. Secondo Noto, Italia Viva raccoglie un consenso pari al 4,5%. Voti che arrivano in gran parte da Pd, Siamo Europei e +Europa. E infatti tutte e tre le formazioni politiche di centrosinistra perdono voti ...

Italia Viva sta cambiando i rapporti di forza tra i partiti : La nascita del partito di Matteo Renzi “Italia Viva” ha senz'altro dato una scossa al sistema politico pur senza sconvolgerlo o rivoluzionarne gli assetti, in ciò confermando le attese degli osservatori più attenti. Questa settimana, per la prima volta, possiamo inserire Italia Viva a pieno titolo nella nostra Supermedia, dal momento che ormai tutti gli istituti di sondaggio hanno provveduto a includere la nuova formazione nelle loro stime di ...

Italia Viva sta cambiando i rapporti di forza con i partiti : La nascita del partito di Matteo Renzi “Italia Viva” ha senz'altro dato una scossa al sistema politico pur senza sconvolgerlo o rivoluzionarne gli assetti, in ciò confermando le attese degli osservatori più attenti. Questa settimana, per la prima volta, possiamo inserire Italia Viva a pieno titolo nella nostra Supermedia, dal momento che ormai tutti gli istituti di sondaggio hanno provveduto a includere la nuova formazione nelle loro stime di ...

Italia Viva - Vono (ex M5s) : “Renzi? Intelligente - coraggioso e lungimirante. Di Maio? Mi ha mandato un messaggino”. E attacca Morra : “Cosa mi ha attratto di più di Italia Viva? Il coraggio, la voglia di rimettersi in gioco. Renzi avrà fatto degli errori politici, ma politicamente si è distinto per intelligenza e lungimiranza, qualità che, senza presunzione, accomunano tutti gli aderenti di Italia Viva“. Sono le parole della senatrice Gelsomina Vono, ex M5s, ora in Italia Viva, nel corso di Tagadà, su La7. Alla domanda se ha sentito Luigi Di Maio, la parlamentare ...