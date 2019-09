Italia-Sudafrica | Mondiali rugby | la partita in tv su Rai Due il 4 ottobre alle 11 | 45

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 28 settembre 2019) Sale l’asticella della Coppa del Mondo di2019 che si sta giocando in Giappone e andrà avanti fino al 2 novembre quando all'International Stadium di Yokohama si assegnerà il titolo iridato della palla ovale. L’, dopo le due vittorie (facili) contro Namibia (47-22) e Canada (48-7) è al comando del girone B e ci resterà almeno fino al prossimo 4, giorno della sfida con ildue volte campione del mondo. Un match che vale la qualificazione ai quarti di finale del torneo per una missione sulla carta impossibile per Parisse e compagni, ma con un remoto segno di speranza per quanto visto finora. E poi perché non è impossibile battere gli Springboks, cosa che l’Italha già fatto nel 2016 a Firenze (sotto il video). Ma è complicatissimo e quella storica vittoria resta l’unica in 14 precedenti ufficiali del match, con il XVno che si è imposto in tutti ...

Eurosport_IT : L'ITALIA C'È! Canada spazzato via grazie a 7 mete e prova più convincente rispetto all'esordio. Ora c'è il Sudafri… - tg2rai : Operazione dell'#Interpol sulle frontiere marittime europee, contro il terrorismo internazionale. In #Italia contro… - TerlizziGerardo : RT @tg2rai: Operazione dell'#Interpol sulle frontiere marittime europee, contro il terrorismo internazionale. In #Italia controlli ai porti… -