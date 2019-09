Italia Si | Elena Santarelli su Emma Marrone | “L’ho vista in ospedale”

Elena Santarelli : arriva il retroscena su Emma Marrone a Italia Sì : Elena Santarelli: arriva il retroscena su Emma Marrone a Italia Sì (Rai 1) Nella giornata odierna Emma Marrone è tornata sui social, annunciando di aver affrontato un’operazione e che l’intervento è andato bene. La notizia è stata commentata anche a Italia Sì, trasmissione di Rai 1 del sabato pomeriggio. In studio, ha preso parola Elena […] L'articolo Elena Santarelli: arriva il retroscena su Emma Marrone a Italia Sì proviene ...

Atletica - Mondiali 2019 : Alessia Trost ed Elena Vallortigara fuori nell'alto - eliminazioni in serie per l'Italia : Prosegue la serie di eliminazioni per l'Italia ai Mondiali 2019 di Atletica leggera, anche Alessia Trost ed Elena Vallortigara non sono riuscite a qualificarsi alla finale del salto in alto. Prestazione davvero sottotono delle azzurre che sono andate visibilmente in difficoltà a Doha (Qatar) e non sono riuscite a raggiungere un obiettivo che sembrava essere alla portata. La friulana Alessia Trost, capace sei anni fa di accedere

Maria Elena Boschi - la richiesta inaspettata a Fico : "Fateci sedere lontani dal Pd e vicini a Forza Italia" : La presa di distanza all'interno della maggioranza giallo-rossa non è solo politica, ma addirittura fisica. Seppure in via informale, infatti, Maria Elena Boschi ha chiesto al presidente della Camera Roberto Fico che il neonato gruppo parlamentare renziano Italia Viva possa sedere nella zona central

Nasce il gruppo alla Camera di Italia Viva : Maria Elena Boschi presidente : Il gruppo parlamentare di Italia Viva è ufficialmente nato alla Camera: l'annuncio è stato dato nell'aula di Montecitorio dalla presidente di turno Maria Edera Spadoni. Il presidente del gruppo della nuova formazione di Matteo Renzi è Maria Elena Boschi. Luigi Marattin è il vicepresidente, Mauro Del Barba il tesoriere.

Maria Elena Boschi contestata all'evento di Italia Viva : banche - esplode la rabbia degli "spennati" : Un esordio turbolento, per Maria Elena Boschi in Italia Viva, la nuova creatura politica di Matteo Renzi. Ieri, lunedì 23 settembre, a Ferrara, era in programma un'iniziativa della neo-partito, presente la Boschi, neo-capogruppo alla Camera, insieme al deputato ferrarese Luigi Marattin. Come sottoli

Maria Elena Boschi - attacco a Casaleggio e messaggio al governo : "Chi entrerà in Italia Viva" : Si fa sentire, Maria Elena Boschi, tornata al centro - almeno per ora - della cronaca politica. Sarà lei infatti uno dei volti di punta di Italia Viva, la nuova creatura politica di Matteo Renzi nata dopo l'addio al Pd. La fu sottosegretaria, intervistata dal Corriere della Sera, prima prova a rassi

Maria Elena Boschi : "Italia Viva non sarà un partitino - c'è una prateria davanti a noi" : Maria Elena Boschi assicura che Italia Viva rispetterà i programmi e le scelte di governo e si dice convinta del fatto che attirerà un'altra decina di parlamentari. "Grazie a Italia Viva - dice in un'intervista al Corriere della sera - il governo avrà più parlamentari, non meno. Quanto a Salvini, noi siamo quelli che lo hanno messo nell'angolo, non che lo hanno resuscitato. Abbiamo accettato

Trapianti - la storia di Elena la più giovane donatrice Italiana di midollo : "Ecco perché ho donato" : "Si dona il sangue, ma io non avevo mai pensato a donare il midollo. Ho sentito parlare di questa possibilità dopo un incontro organizzato da una professoressa a scuola, mi sono iscritta nell'estate del 2018 e pochi mesi dopo sono stata chiamata: c'era un paziente compatibile. Il trapianto è andato bene, e ho potuto scrivere una lettera alla persona che ha ricevuto le mie cellule, per augurargli in bocca al lupo. La sua

Matteo Renzi e Maria Elena Boschi - al via la campagna acquisti : Italia viva punta anche ai leghisti : "Un sasso, poi un altro...Finché non verrà giù la montagna". Questa la strategia di Matteo Renzi raccontata dai fedelissimi e temuta dal Pd. La lista di chi segue l'ex premier è destinata ad allungarsi: dopo le prime 41 adesioni, anche una senatrice di Forza Italia, Donatella Conzatti, lascia Berlus

Elena Santarelli interviene sul marito a Italia Sì : Panatta zittito : Elena Santarelli interviene sul marito a Italia Sì: Adriano Panatta zittito Momenti seri e momenti leggeri: Italia Sì è tornato ad allietare il pomeriggio di Rai 1 e la ricetta non è cambiata. Infatti, non sono mancati né i primi, né i secondi. Ecco allora che Elena Santarelli balza sul podio e stuzzica Rita Dalla

Vela - Coppa del Mondo Enoshima 2020 : equipaggi Italiani in rimonta nella terza giornata - Elena Berta e Bianca Caruso seconde nel 470 femminile : Dopo una seconda giornata estremamente complicata dal forte vento e dalle condizioni difficili del campo di regata, la prima tappa della Coppa del Mondo 2020 in programma ad Enoshima (Giappone) ha ripreso il regolare svolgimento. Le stelle del panorama velistico internazionale sono tornate in acqua per la terza giornata andando a delineare maggiormente la classifica nella classi olimpiche in programma e anche la spedizione azzurra ha fatto la

Maria Elena Boschi : 'Accordo Pd-M5S per mettere in sicurezza risparmi degli Italiani' : Maria Elena Boschi vuole a tutti i costi che sia raggiunto un accordo politico tra il Pd e il M5S per dare vita ad un nuovo governo dopo la chiusura dell'esperienza di quello gialloverde. L'esponente renziana del Nazareno, intervistata dall'inviato della trasmissione di La7, In Onda, ha spiegato che il riavvicinamento con i finora odiati pentastellati è giustificato dalla necessità di mettere "in sicurezza i risparmi degli italiani".