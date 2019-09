Investimenti | per pianificarli prendete spunto dalle vostre nonne

Poste scommette sul fintech : alleanza con Moneyfarm per gli Investimenti digitali : Un ufficio postale (foto: Poste italiane) Poste italiane sigla un accordo con la società di gestione del risparmio Moneyfarm per l’offerta a sportello di servizi innovativi di investimento digitali e di gestione del risparmio per i propri clienti. Un passo ulteriore in linea con il piano strategico denominato Deliver 2022 che prevede un graduale processo di trasformazione digitale del gruppo. Che cosa prevede l’accordo Poste italiane ...

Sardegna : da Cdp finanziamento da 400 mln per Investimenti strategici : Roma, 26 set. (AdnKronos) - E' stato firmato oggi da Cdp con la Regione Sardegna un contratto di finanziamento del valore di oltre 400 milioni di euro, per la realizzazione di investimenti in settori strategici per lo sviluppo dell’economia dell’Isola. Le risorse, si legge in una nota, saranno così

Germania - anche il leader degli industriali contro l’austerity : “Serve deroga per rimediare alla grande carenza di Investimenti” : Mettere da parte la regola ferrea del pareggio di bilancio per ridare slancio a un’economia in difficoltà. Alle voci critiche nei confronti dell’austerity in Germania si aggiunge anche quella di Dieter Kempf, numero della Bdi (Bundesverband der Deutschen Industrie, la nostra Confindustria). Per la prima volta, parlando ai giornalisti a Berlino, il leader degli industriali ha espressamente chiesto al governo di abbandonare lo Schwarze ...

Roma - il piano del governo per la riforma della Capitale : nuova governance - più fondi e poteri - Investimenti per rifiuti e trasporti : La “piccola Roma” e la “grande Roma”. Come Parigi o, ancor di più, come Londra. Con governance, fondi e poteri speciali. Se ne parla da anni, ma di concreto si è fatto molto poco, quasi nulla. Con l’arrivo del governo sostenuto da M5s e Pd, c’è stata un’accelerazione e la riforma di Roma Capitale è finita alla voce priorità sulla scrivania del neo ministro agli Affari regionali, Francesco Boccia, insieme all’altro grande tema del suo mandato: ...

La rivoluzione olandese : più spesa e un fondo per gli Investimenti : Il ministro delle Finanze Wopke Hoekstra annuncia una manovra espansiva per crescere. E il re avverte:?Brexit «profit warning» per l’economia

Ue - Gentiloni : “Ora Investimenti su digitale e innovazione per non essere colonia di multinazionali di altre nazioni” : Un‘assicurazione europea contro la disoccupazione come primo passo verso “politiche sociali e fiscali comuni“. Il Green deal per riprendere la via della crescita rendendola più sostenibile. investimenti su “educazione, formazione, ricerca ed atenei di eccellenza” perché “l’Europa non può essere una colonia di multinazionali di altre nazioni. Poi la web tax europea, la revisione delle tasse ...

Ue : tempi lunghi per riforma patto - aperture su Investimenti /AdnKronos (4) : (AdnKronos) – E la prudenza, ha aggiunto Gualtieri, non è solo della Francia, “ma di tutti noi”. Al tempo stesso, la “cifra” della discussione di oggi, è stata, persino più di quello che si poteva immaginare, una condivisione del fatto che la riflessione sulle regole deve andare avanti. Ora spetterà alla Commissione presentare un rapporto. Ci sono varie forme, dal punto di vista tecnico, per migliorare le ...

Ue : tempi lunghi per riforma patto - aperture su Investimenti /AdnKronos (3) : (AdnKronos) – In ogni caso, Gualtieri ha chiarito ai colleghi, e a Dombrovskis, che “una manovra restrittiva”, cioè recessiva, ora in Italia “sarebbe controproducente”. Occorre, ha sottolineato, che l’Eurozona adotti una ‘fiscal stance’, un orientamento della politica di bilancio, espansiva: “Sostengo, insieme ad altri, l’esigenza che l’Europa affronti la presente congiuntura ...

Ue : tempi lunghi per riforma patto - aperture su Investimenti /AdnKronos : Helsinki, 14 set. (AdnKronos) – (di Tommaso Gallavotti) – L’auspicata modifica del patto di stabilità, anche solo per modificare i parametri utilizzati per verificare il rispetto delle regole, se mai ci sarà, potrebbe richiedere “cambiamenti legislativi”. E, prima di imbarcarsi in un’impresa del genere, è meglio rifletterci bene, perché i ministri delle Finanze Ue non sono affatto d’accordo su come ...

Ue : tempi lunghi per riforma patto - aperture su Investimenti /AdnKronos (2) : (AdnKronos) – Per allargare un poco le maglie e consentire investimenti quanto mai auspicabili in un’economia ormai ferma, potrebbe essere necessaria una comunicazione della Commissione, cosa che Gualtieri non ha confermato (non avrebbe potuto farlo), ma neanche smentito: è “assolutamente prematuro”, ha detto, parlare della possibilità che la Commissione Europea emetta una comunicazione in merito.E Paolo Gentiloni, ...

Conte : «Giù tasse a redditi medio-bassi e a imprese. Al lavoro per Investimenti verdi fuori da deficit» : «Le risorse reperite» da calo dello spread, lotta all'evasione, tax expenditures e spending review «potranno contribuire a una significativa riduzione del carico fiscale su...