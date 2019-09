Fonte : huffingtonpost

(Di sabato 28 settembre 2019) Unincon la scolaresca è stato colto da, ma è stato prontamenteda una sua allieva che lo ha rianimato. L’episodio è avvenuto nel Parco di Cimiano a Milano. Secondo quanto comunica l’Areu, l’uomo, 31enne, è stato soccorso dall’allieva che ha eseguito le manovre dicardio polmonare guidata dal personale della sala operativa Metropolitana. E’ stato poi trasportato con equipe avanzata in codice rosso all’Ospedale San Raffaele, dove è ora sottoposto al trattamento Ecmo di circolazione extracorporea.

HuffPostItalia : Insegnante ha un malore in gita. Salvato da un'alunna con manovra di rianimazione - The_ChosenOne_1 : RT @HuffPostItalia: Insegnante ha un malore in gita. Salvato da un'alunna con manovra di rianimazione - robydigi : RT @HuffPostItalia: Insegnante ha un malore in gita. Salvato da un'alunna con manovra di rianimazione -