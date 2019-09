Incidente nel Ferrarese | morti tre ragazzi che tornavano dalla discoteca Salvo solo il

Morte di Manuel Piredda - ultimo atto nell’indagine : concluso l’Incidente probatorio : concluso oggi l’incidente probatorio nel caso Pitzalis- Piredda. Toccherà ora all'aggiunto Gilberto Ganassi, al quale torneranno gli atti, decidere se archiviare, proseguire l’indagine o chiedere il rinvio a giudizio per Valentina Pitzalis. Pitzalis, ustionata nell’incendio appiccato dall’ex, Manuel Preda nel 2011, nella sua casa di Bacu Abis, è oggi indagata per omicidio. L'indagine è stata riaperta 2017 su richiesta della famiglia ...

Un tragico Incidente nel nuovo video di Renato Zero per La Vetrina : Il nuovo video di Renato Zero si presenta con un tragico incidente. Questo sembra essere il filo conduttore della prossima clip dedicata a La Vetrina, nuovo singolo che ha rilasciato per le radio a cominciare dal 13 settembre. Lo scontro tra un'auto e uno scooter, che ha lasciato a terra un giovane, è lo scenario del set della nuova clip per la quale è stato utilizzato un tratto di Via Baiona, nella zona portuale della città ...

Napoli - Incidente nel tunnel : chiusa la Galleria della Vittoria - grave ciclista : Un ciclista è stato tamponato da un' auto poco prima delle 14 nella Galleria Vittoria, a Napoli. L' uomo è stato trasportato all'ospedale...

Napoli - Incidente nel tunnel : chiusa la Galleria della Vittoria - grave motociclista : Napoli, la Galleria della Vittoria è chiusa nei due sensi da circa un quarto d'ora per un grave incidente stradale. Un motociclista è ricoverato in ospedale in gravi...

Quattro turisti cinesi sono morti in un Incidente d’autobus nello Utah : Venerdì mattina, verso le 11:30 ora locale, un autobus che trasportava un gruppo di turisti cinesi è uscito di strada ed è andato a sbattere contro un guardrail vicino al Bryce Canyon National Park, nello Utah (Stati Uniti): 4 persone

Francesco Chiofalo - Incidente al piede/ 'Discutevo con Antonella Fiordelisi e..' : Brutta botta al piede per Francesco Chiofalo. Su Instagram svela che 'Ero al telefono con Antonella Fiordelisi e preso dalla discussione...'

VIDEO Valtteri Bottas - Incidente GP Singapore : il finlandese sbatte contro il muro - Mercedes distrutta nella FP1 : Valtteri Bottas si è reso protagonista di un brutto incidente durante le prove libere 1 del GP di Singapore 2019, tappa del Mondiale F1 che si corre a Marina Bay. Il finlandese, a 25 minuti dal termine della sessione, è andato a sbattere contro il muro in uscita dal “tunnel” e ha distrutto la sua Mercedes costringendo i meccanici a un lavoro impegnativo per poterlo rimettere in pista oggi pomeriggio nella FP2. Di seguito il VIDEO ...

Pescara - bus si schianta contro albero : amputata gamba della 17enne ferita nel terribile Incidente : L'incidente stradale dell'autobus Tua è avvenuto ieri a Carpara di Spoltore. Nel sinistro è rimasta gravemente ferita una ragazza di 17 anni della provincia di Foggia. Coinvolte una trentina di persone. La testimonianza di una donna: "Un momento infernale".Continua a leggere

Chi era Fabio Buzzi - il pilota e campione di motonautica morto nell’Incidente a Venezia : Fabio Buzzi, classe 1943 e leggenda di motoscafo, è una delle tre vittime dell'incidente verificatosi nel lido di Venezia: stava tentando di battere il primato di velocità off-shore da Montecarlo e Venezia, una navigazione ininterrotta di 22 ore, con una sola sosta per il rifornimento a Roccella Jonica, quando lo scafo offshore su cui si trovava si è schiantato contro la diga di San Nicoletto.Continua a leggere

Salto temporale in New Amsterdam 2 e nuove fatalità : chi è morto nell’Incidente? Una foto cambia tutto : Una nuova foto tratta dai primi episodi di New Amsterdam 2 cambia tutto per i fan che tornano a pensare al finale della prima stagione a pochi giorni dall'inizio della seconda. Gli ultimi minuti del dramma medico hanno sicuramente lasciato gli spettatori in preda all'ansia in seguito alla traumatica nascita della figlia di Max e della moglie e alla corsa in ospedale in ambulanza insieme a Lauren Bloom ed Helen Sharpe. Quando la serie ...

Pescara - Incidente a un autobus : 30 feriti - grave 17enne. Il sindaco : «Potevano finire nella scarpata» : Almeno trenta persone sono rimaste ferite in un incidente che ha coinvolto un autobus della Tua, l'azienda unica del trasporto abruzzese, uscito di strada e finito contro un albero. Nove sono...

Incidente Pinerolo - Giuseppe morto carbonizzato con la figlia di 6 anni nell’auto in fiamme : Indagini in corso sull'Incidente verificatosi sulla Torino-Pinerolo, all'uscita per Riva di Pinerolo in cui hanno perso la vita Giuseppe Pennacchio, 42 anni, residente a Orbassano ma originario della provincia di Avellino, e sua figlia Nicole, di soli 6 anni: sono morti carbonizzati dopo che la loro Mini d'epoca è stata tamponata da una Toyota. Ad assistere alla scena, la moglie della vittima che viaggiava su un'altra Mini con la loro ...

Finge Incidente con auto : madre getta nel dirupo il figlio di 4 mesi : La vicenda a Benevento, dove una donna ha ucciso il figlioletto Fingendo un incidente stradale contro il guard rail. Una messa in scena per uccidere il figlio di quattro mesi. Una madre, in provincia di Benevento, ha finto un incidente stradale a tarda ora per gettare da una scarpata il pargolo. La vicenda in provincia di Benevento, dove, lungo la Statale 372 Telesina, la donna è andata a sbattere contro il guard rail a bassa velocità, ...

Incidente per Fernando Alonso nella Lichtenburg 400 : la Toyota Hilux si ribalta. Equipaggio ok : Fernando Alonso e il sogno della Dakar 2020. La partecipazione del due volte campione del mondo di F1 alla Maratona del deserto non ha ancora i crismi dell’ufficialità ma lo spagnolo si sta preparando in maniera scrupolosa per essere al via del rally raid più famoso del mondo a bordo della Toyota Hilux. Per questo motivo, Fernando e il suo navigatore Marc Coma (cinque volte vincitore della Dakar) si sono cimentati nella Lichtenburg 400, ...