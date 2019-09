In sala operatori i medici si presentano ubriachi che fanno cose orribili | le foto girano

Medico in sala operatoria gioca con il cellulare e sbaglia anestesia - quello che succede al paziente è tremendo : Un errore gravissimo quello commesso da un Medico anestesista in un ospedale di Sydney in Australia. Il Medico ha dosato male l’anestesia a un paziente che doveva essere sottoposto a un intervento di tonsillite. Il Medico anestesista che si chiama Biing-Kin Yin ha sbagliato la dose di anestesia perché era distratto dal suo cellulare, era impegnato a giocare a un gioco online. Al paziente è stata somministrata una dose molto esigua ...

Elisabetta Gregoraci - il figlio Nathan Falco in sala operatoria : Nathan Falco, figlio di Elisabetta Gregoraci nato nove anni or sono dal matrimonio con l'ex Flavio Briatore, è finito sotto i ferri. Ad annunciare l'inatteso intervento del piccolo la stessa showgirl, via social.Mentre aspetto che tu esca dalla sala operatoria (nulla di grave dobbiamo rimuovere i ferri al braccio) qui una sequenza di foto tue da bambino che mi piacciono tanto. Be strong my love.prosegui la letturaElisabetta Gregoraci, il ...

Foggia - impossibile portarla in sala operatoria : bimba di 700 grammi operata al cuore a letto : Così gravi erano le sue condizioni di salute che non solo il trasferimento in un'altra struttura medica specializzata ma persino il trasporto in sala operatoria era diventato rischioso. Così una neonata dal peso di appena 700 grammi è stata operata al cuore da una equipe specializzata nello stesso letto di degenza dove era ricoverata e dopo l'intervento chirurgici ora è fuori pericolo. È quanto accaduto nei giorni scorsi nel reparto ...

Dramma ad Ancona - va in ospedale per partorire : morti mamma e feto in sala operatoria : Tragedia ad Ancona, dove una neomamma di 34 anni e il suo bambino appena nato sono morti in sala parto all'ospedale Salesi in circostanze che al momento non sono chiare. Al punto che è stata aperta una doppia inchiesta, sia interna che da parte della magistratura, per scoprire cosa sia successo nella notte tra sabato e domenica scorsi. La donna, come riporta il Corriere Adriatico, già mamma di due bimbi piccoli, di origine tunisina ma da tempo ...