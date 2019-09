In Italia gli stranieri sono l' 8 per cento della popolazione

Italia Viva - Boschi contro la tassa sulle merendine : “Non condivido. Meglio insegnare ai ragazzi di mangiare sano” : “No, non condivido la proposta di tassare le merendine lanciata dal ministro dell’Istruzione, perché non condivido l’idea di alzare necessariamente le tasse per poter fare qualcosa. In un Paese in cui le tasse sono già altissime dobbiamo evitare che aumentino ancora”. Parole di Maria Elena Boschi, capogruppo alla Camera di Itala Viva, intervenuta a L’Intervista di Maria Latella su SkyTg24. “Il tema di educazione alimentare è un ...

Giuseppe Mancia - uno tra i migliori scienziati Italiani al mondo : “Aboliamo i concorsi universitari” : Il professor Giuseppe Mancia, 79 anni, emerito dell’Università Milano Bicocca, medico cardiovascolare, è il primo degli italiani, il numero 246 al mondo: la classifica è stata redatta dalla rivista scientifica Plos Biology. In un’intervista a “La Repubblica”, lo scienziato spiega l’importanza della ricerca: “Se vuoi misurare il valore di uno scienziato ti devi affidare al numero dei suoi lavori, alle citazioni ...

LIVE Atletica - Mondiali 2019 in DIRETTA : Tortu e Jacobs vogliono far sognare l’Italia nei 100 metri : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.00 Il momento clou della giornata e uno dei più attesi della manifestazione sarà la finale dei 100 metri maschili. Prima, però, i velocisti dovranno affrontare le semifinali alle quali parteciperanno anche i nostri Tortu e Jacobs. 14.58 Il programma odierno sarà aperto dalle qualificazioni del lancio del disco maschile alle ore 15.15 14.55 C’è grande attesa in casa Italia anche per la ...

LIVE Atletica - Mondiali 2019 in DIRETTA : Tortu e Jacobs vogliono far sognare l’Italia nei 100 metri : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.50 Saranno nove gli azzurri in gara: Giovanni Faloci, Claudio Stecchi, Eleonora Giorgi, Nicole Colombi, Maria Vittoria Becchetti, Teodorico Caporaso, Michele Antonelli, Filippo Tortu, Marcell Jacobs. 14.45 Buongiorno e benvenuti alla seconda giornata dei Mondiali di Atletica leggera. Si entra nel vivo della rassegna iridata di Doha con una giornata ricca di eventi. La presentazione delle ...

Striscia la Notizia e il maiale al guinzaglio da Marco Liorni : Italia Sì nel mirino - il video : Striscia la Notizia, nella consueta rubrica I nuovi mostri, infila anche la scenetta del porcello a Italia Sì. Di cosa si tratta? Nell'ultima puntata della trasmissione del sabato di Marco Liorni, Rita Dalla Chiesa è entrata con il maiale Dior, ormai famosissimo. Dopo essere stato avvistato più di u

De Siervo : “La ‘sfida’ degli stadi l’Italia l’ha persa negli anni 2000” : “La sfida degli stadi l’Italia l’ha persa negli anni 2000. Prima la Germania era più indietro di noi su questo fronte, ed ha poi sfruttato al meglio l’organizzazione dei Mondiali per rifare molti dei propri stadi. La Juventus ha costruito un gioiello, facciamo i complimenti al Frosinone per il suo nuovo, e all’Udinese perché ha ristrutturato uno stadio da venticinque mila posti. Le squadre medie stanno facendo ...

Atletica - Mondiali 2019 : svelata la 4×400 mista dell’Italia. Lukudo guida gli azzurri - serve la finale per volare alle Olimpiadi : Oggi pomeriggio (ore 19.12) l’Italia disputerà la batteria della 4×400 mista ai Mondiali 2019 di Atletica leggera, si tratta della nuova staffetta che debutterà alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e che abbiamo già visto a inizio stagione durante le World Relay. La nostra Nazionale si presenterà in pista a Doha (Qatar) con l’obiettivo di qualificarsi alla finale, essere tra le migliori otto permetterebbe di staccare il pass per la ...

Disuguaglianze - Oxfam : in Italia un terzo dei figli di genitori poveri è destinato a rimanerci. “Sforzi e talento contano meno della famiglia” : In Italia l’ascensore sociale è fermo: gli sforzi individuali, la dedizione, il talento sono sempre meno determinanti per il miglioramento delle condizioni di vita rispetto alla famiglia d’origine. Tanto che un terzo dei figli di genitori più poveri, è destinato a rimanere fermo al piano più basso dell’edificio sociale, mentre il 58% di quelli i cui genitori appartengono al 40% più ricco, mantengono una posizione apicale. Lo spiega il ...

Giampiero Massolo : "Il mondo rischia una nuova crisi. Italia - gli ombrelli protettivi non bastano più per contare" : Per contare sullo scacchiere globale “l’Italia deve rendersi conto che i tradizionali ‘ombrelli protettivi’ – l’Unione Europea, la Nato, le Nazioni Unite – non possono più sostituirsi alla capacità di decidere rapidamente e di assumersi responsabilità in proprio nel contesto internazionale”. A rimarcarlo, in questa intervista concessa ad HuffPost, è l’ambasciatore ...

Ginnastica artistica - Mondiali 2019 : i migliori punteggi stagionali delle azzurre - tutti i personali delle Fate. Come si presenta l’Italia : L’Italia si sta preparando in vista dei Mondiali 2019 di Ginnastica artistica che si disputeranno a Stoccarda (Germania) dal 4 al 13 femminile, il nostro quintetto femminile si avvicina a grandi passi alla rassegna iridata e sta già pensando al turno di qualificazione dove verranno messi in palio i pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Le ragazze di Enrico Casella vogliono incantare e hanno le potenzialità per ottenere dei buoni risultati ...

Vivere - film con Micaela Ramazzotti. I vizi degli Italiani direttamente sul grande schermo : Susi si innamora di Luca e interrompe la carriera di ballerina per dare alla luce Lucilla. Tutto questo è successo prima, nella pellicola dell’Archibugi c’è spazio solo per le debolezze e passioni umane. Vivere, film con Micaela Ramazzotti mette al centro le infelicità quotidiane della coppia e della nostra comunità. Micaela Ramazzotti è Susi, mentre Luca, interpretato da Adriano Giannini è un giornalista fallito e cerca nelle donne la ...

Ciclismo - Mondiali 2019 : Olanda e Belgio le squadre di riferimento. L’Italia dovrà cogliere le occasioni : È arrivato il grande giorno. Domani nello Yorkshire si corre la prova in linea del Mondiale di Ciclismo su strada per gli uomini elite. Ovviamente la gara più attesa di tutto il programma, quella più spettacolare. A sfidarsi i migliori corridori al mondo su un percorso che potrebbe essere molto insidioso a causa delle condizioni climatiche: la pioggia potrebbe sicuramente spostare gli equilibri. Sono due le Nazionali più attese su una situazione ...

Golf – World Junior Girls Championship : due medaglie per l’Italia - bronzo per Alessia Nobilio nell’individuale : La Nazionale Italiana tutta al femminile ha conquistato due medaglie di bronzo nel campionato mondiale per U18 svolto in Canada l’Italia (Alessia Nobilio, Benedetta Moresco, Carolina Melgrati) ha offerto un’ottima prova, conquistando due medaglie di bronzo, a squadre e nell’individuale con Alessia Nobilio, nel World Junior Girls Championship, il campionato mondiale per Under 18 svoltosi sul percorso dell’Angus Glen Golf Club (par 72) a ...

Ciclismo - Mondiali 2019 : tutti gli Italiani in gara oggi. Marta Bastianelli guida le azzurre nella corsa femminile : Vedremo sette azzurre in gara oggi nella prova in linea Elite femminile ai Mondiali 2019 di Ciclismo nello Yorkshire (Gran Bretagna). La corsa si svolgerà su un percorso di 149,4 km da Bradford ad Harrogate, con un primo tratto in linea caratterizzato dalle salite di Norwood Edge (1,9 km al 7,2%) e Lofthouse (3 km al 4,3%) e poi tre giri del circuito finale di Harrogate, lungo 13,8 km. La Nazionale di Edoardo Salvoldi è pronta ad essere grande ...