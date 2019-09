Impeachment Trump taglia le prime teste | si dimette inviato Usa in Ucraina

Fonte : ilfogliettone

(Di sabato 28 settembre 2019) L''gate' miete la prima vittima. Si e' dimesso l'speciale Usa in, Kurt Volker, coinvolto nello scandalo che ha portato i democratici ad avviare un'inchiesta sul possibiledel presidente Donald. Volker e' stato chiamato a deporre in Congresso giovedi' prossimo perche' e' stato menzionato nella denuncia della talpa dell'intelligence Usa come colui che avrebbe aiutato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a "gestire" le richieste disull'apertura di un'indagine da parte di Kiev per gettare fango su Joe Biden e intralciare la sua corsa alla Casa Bianca. I democratici ritengono cheabbia congelato gli aiuti militari all', usandoli come leva nei confronti di Kiev.IL COINVOLGIMENTO DI VOLKER Ad anticipare la notizia delle dimissioni di Volker e' stato il giornale State Press dell'universita' dell'Arizona dove dal 2012 il ...

