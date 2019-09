Impeachment Trump | si dimette Kurt Volker | inviato speciale Usa in Ucraina

Impeachment Trump - rotola la prima testa : lascia Kurt Volker - inviato degli Usa in Ucraina. Aveva messo in contatto Giuliani con Zelensky : Nell’Ucrainagate cade la prima testa. Kurt Volker, l’inviato speciale Usa in Ucraina, si è dimesso un giorno dopo la diffusione della denuncia dello 007-talpa sulla telefonata in cui il presidente americano Donald Trump chiese a quello ucraino Volodymyr Zelenskyj di indagare Joe Biden e suo figlio Hunter e sul tentativo di insabbiarla. Volker, citato nella denuncia, mise in contatto l’avvocato personale del capo della Casa Bianca, Rudy ...

Impeachment TRUMP/ Ora il nemico-Cina è l'ultima speranza di Donald : Il processo avviato dai Democratici contro il presidente Usa potrebbe incidere in maniera pesante sui nodi da sciogliere con Pechino

Trump sfrutta l’Impeachment per compattare la sua base e raccogliere fondi : Roma. Il presidente Donald Trump giovedì ha impugnato un giornale davanti agli invitati di una raccolta fondi e ha detto che la richiesta di impeachment da parte dei democratici è la miglior cosa mai accaduta al Partito repubblicano. Questa settimana ha presenziato a due appuntamenti elettorali a Ne

Il capo degli 007 Maguire in audizione al Congresso : primo passo verso l’Impeachment di Trump : La “talpa” della Casa Bianca: il presidente sollecitò l’ingerenza straniera per le elezioni 2020, c’è una decina di testimoni

Usa - stavolta l’Impeachment a Trump può avere successo. Che si tratti di un novello Nixon? : L’impeachment è uno psicodramma politico, che dall’America è destinato a riverberarsi in tutto il mondo. Vengono alla mente i casi storici più recenti, lo scandalo Watergate nel 1973 in cui fu implicato Richard Nixon (si dimise prima che il procedimento facesse il suo corso) e l’impeachment a luci rosse contro Bill Clinton, per la relazione sessuale con la stagista Monica Lewinsky, nel dicembre 1998. Il dettato della ...

Impeachment per Trump/ La telefonata con Zelensky "Andremo a fondo su Biden" : Impeachment per Trump, ecco la telefonata della discordia con Zelensky: "Andremo a fondo su Biden". Ecco le parole del presidente

Impeachment TRUMP/ Un'arma che può - di nuovo - far male a democratici e repubblicani : Donald TRUMP avrebbe fatto pressioni sul presidente ucraino perché indagasse sulla famiglia dle suo avversario, il democratico Joe Biden

Usa - Trump : “Impeachment? È caccia alle streghe. La chiamata a Zelensky era perfetta” : “Presidente cosa risponde a Nancy Pelosi che ha intenzione di avviare la procedura di impeachment?” chiede il cronista. “È solo un’altra caccia alle streghe, la peggiore nella storia politica”. Così Donald Trump ha commentato la messa in stato d’accusa del Presidente da parte dei parlamentari democratici. Il tycoon ha poi elencato i lati positivi della propria presidenza, dall’abbassamento del tasso di ...

Trump chiese a Zelenski di indagare Biden e figlio. Hillary Clinton - sì a Impeachment : Il presidente statunitense, Donald Trump, ha chiesto all'omologo ucraino, Volodymyr Zelensky, di collaborare con il segretario alla Giustizia, William Barr, e con il suo avvocato personale, Rudy Giuliani, per indagare su Joe Biden, accusato dall'attuale amministrazione di aver fatto pressioni per il licenziamento del procuratore generale ucraino che stava indagando sulla società Burisma, per cui lavorava il figlio Hunter. È questo uno dei punti ...

Impeachment Trump? Strada lunga Ma Biden risale e la Cina esulta : Dalle primarie dem alla trade war fino al Golfo: le conseguenze politiche e geopolitiche della procedura di Impeachment contro Trump. Con gli occhi sulle elezioni presidenziali del 2020 Segui su affaritaliani.it

