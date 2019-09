Ilary Blasi come la Ferragni | il web si scatena | La pizza che si rigenera?

Francesco Totti e Ilary Blasi - festa di compleanno in pizzeria alla Pisana Video : Francesco Totti compie 43 anni e sceglie di festeggiare il compleanno in pizzeria. Nessun party esclusivo o cena tra vip, ma una pizza in famiglia tra pochi intimi per il Capitano. Per il...

Eurogames - il look di Ilary Blasi per la seconda puntata non convince : Dopo le esperienze a ‘Le Iene’ e al ‘Grande Fratello Vip’, quest’anno Ilary Blasi si è lanciata in una nuova avventura che tra l’altro rappresenta un grande ritorno per la tv italiana. ‘Eurogames’, il programma che la signora Totti conduce tutti i giovedì sera su Canale 5 con Alvin, richiama infatti quel grande successo internazionale che per lunghi anni è stato lo show ‘Giochi senza frontiere’.\\Ovviamente in una versione rivisitata, ma il ...

Eurogames - lo share punisce Ilary Blasi : ecco de chi viene sorpassato il format Mediaset : Non brilla per ascolti la versione 2.0 dei Giochi senza frontiere. Eurogames con Ilary Blasi e Alvin si ferma al 12 per cento. Eppure era stato presentato come l'evento televisivo della stagione Mediaset. Capita. Nel dettaglio della serata di ieri 26 settembre: su Rai 1 La serie Un passo dal cielo 5

Ascolti tv 26 settembre : flop Eurogames con Ilary Blasi - vince Un passo dal cielo 5 : Nuovo appuntamento con la rubrica dedicata agli Ascolti della giornata di ieri, giovedì 26 settembre, caratterizzata dalla messa in onda in prime time della seconda puntata di Eurogames, il nuovo show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi con la partecipazione di Alvin ispirato all'intramontabile 'Giochi senza frontiere'. Su Rai 1, invece, è andato in onda un nuovo appuntamento con la fiction Un passo dal cielo 5 con protagonista Daniele Liotti ...

Eurogames - Ilary Blasi osa : tuta bianca e catene d’oro - ma il look delude : La seconda puntata di Eurogames conferma il trend positivo inaugurato la scorsa settimana, con l’esordio di questo nuovo format in onda su Canale 5. A fare gli onori di casa, ancora una volta la splendida Ilary Blasi accompagnata da una spalla d’eccezione, Alvin. La conduttrice, che già nel corso del primo appuntamento aveva sorpreso tutti con un look alquanto particolare, in questa occasione non si è proprio risparmiata. Stavolta ha ...

Eurogames 2019 - Giochi senza frontiere/ Diretta - Ilary Blasi lancia la sfida... : Eurogames 2019, Giochi senza frontiere: Diretta e anticipazioni seconda puntata 26 settembre, canale 5. Folgaria in gara come rappresentate dell'Italia.

Ilary Blasi e Silvia Toffanin : nuovo programma insieme? La verità : Silvia Toffanin e Ilary Blasi condurranno un programma insieme? La confessione Ilary Blasi e Silvia Toffanin, oltre ad essere due colleghe, sono anche due grandissime amiche. Entrambe hanno mosso i primi passi nel mondo della Tv come ‘letterine’ nel game show Passaparola. E da quel momento non si sono più perse di vista. Spesso e volentieri Ilary Blasi è andata anche a Verissimo come ospite. E proprio in quelle occasione le due sono ...

Eurogames Ilary Blasi look identico a Donatella Versace il web impazza : E’ andata in onda la prima puntata del nuovo programma di canale 5 “Eurogames” presentato da Ilary Blasi e Alvin. La Blasi impazza sui social per una strana somiglianza. C’è chi su “Twitter” l’ha paragonata per il look e la risata alla stilista Donatella Versace. In effetti dalla tv, la somiglianza tra le due è davvero impressionante. Ilary Blasi alla conduzione ha raccontato: «Ho voluto fortemente questo gioco, mi ...

Ilary Blasi - Alvin la smaschera : "Ha un sacco di paturnie" - ciò che nessuno sapeva su lady Mediaset : In questi giorni il presentatore Alvin, all'anagrafe Alberto Bonato, attualmente impegnato al fianco della bellissima Ilary Blasi alla conduzione di Euro Games su Canale 5, ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini. Tra i vari argomenti toccati, Alvin ha rac

Ilary Blasi - parla Alvin : il rapporto con la moglie di Totti fuori dalla tv : Ilary Blasi, parla Alvin: il rapporto con la moglie di Totti fuori dalla tv Alvin a ruota libera. Il conduttore di Euro Games si è confidato al magazine Chi, parlando di diversi argomenti. Tanta la carne al fuoco: da un’eventuale conduzione di Sanremo, a un possibile ritorno all’Isola dei Famosi, fino al rapporto a telecamere […] L'articolo Ilary Blasi, parla Alvin: il rapporto con la moglie di Totti fuori dalla tv proviene da ...

Eurogames - Alvin bacchetta Ilary Blasi e pensa all’Isola dei Famosi : Alvin, la frecciata a Ilary Blasi dopo Eurogames: “Ha un sacco di paturnie” Reduce dal successo di Eurogames, il programma del giovedì sera di Canale5 che ha rivisitato Giochi senza frontiere, Alvin ha rotto il silenzio sulle pagine della rivista Chi. Il conduttore ha parlato senza freni di Ilary Blasi, dell’Isola dei Famosi e di una possibile conduzione del Festival di Sanremo. Proprio riguardo alla conduzione della kermesse ...

Ilary Blasi su Euro Games : “Mi prendo le mie responsabilità” : Euro Games, Ilary Blasi dichiara: “Mi prendo le mie responsabilità” In un’intervista su Nuovo TV Ilary Blasi ha parlato di Euro Games, il programma del giovedì sera che conduce insieme ad Alvin e che proprio settimana scorsa ha debuttato con più di 3 milioni di telespettatori. E a proposito del programma, la Blasi ha dichiarato: “Per me, la tv dell’epoca è ancora moderna. Mi prendo la responsabilità e gli ...

Critiche a Ilary Blasi - Francesco Totti alza la voce : il campione - stavolta - sbotta in pubblico : Ilary Blasi nel mirino dei social... e non è la prima volta che la showgirl viene paragonata a Donatella Versace. Per diversi utenti di Twitter, la moglie di Francesco Totti assomigliare nel tempo alla stilista. Lady Totti infatti per il suo ritorno in tv dopo la pausa estiva ha scelto di sfoggiare un outfit molto particolare. Ilary è salita sul palco con un body nero e dei pantaloni morbidi dello stesso colore, larghi e a vita bassissima. Per ...

Ilary Blasi sportychic col tanga in vista : Ritorno da protagonista televisiva per Ilary Blasi. La signora Totti infatti è la conduttrice, insieme ad Alvin, di Eurogames, programma di punta della stagione autunnale di Canale 5. Ispirato a una trasmissione leggendaria della tv, Giochi senza frontiere, la gara vede affrontarsi in prove atletiche le squadre di diversi paesi europei.-- -- Una sfida nuova per Ilary Blasi, che saluta (temporaneamente?) il mondo dei reality e abbraccia uno ...