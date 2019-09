Il Segreto | spoiler Spagna | Francisca si allea con la Marchesa per riprendersi la Villa

Il Segreto - spoiler : Fernando Mesia rimane vedovo il giorno del suo matrimonio : Le avventure del popolare sceneggiato spagnolo Il Segreto continuano ad incuriosire i telespettatori. Gli spoiler degli episodi che verranno trasmessi in Italia prossimamente, annunciano che Fernando Mesia darà una svolta alla sua vita. Il figlio del defunto Olmo rimetterà piede a Puente Viejo al fianco della nuova fidanzata Maria Elena Casado de Brey, una donna affascinante e ricca. Sfortunatamente la felicità dell’ex marito di Maria Castaneda ...

Il Segreto - spoiler 29 e 30 settembre : Isaac sulle tracce di Alvaro per vendicare Elsa : Torna lo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la soap opera di Aurora Guerra, punta di diamante di Canale 5. Gli spoiler delle puntate in onda domenica 29 e lunedì 30 settembre, annunciano una grandissima delusione per Elsa Laguna. Nel dettaglio, la donna scoprirà di essere stata mollata e depredata a poche ore dalle nozze da Alvaro Fernandez, fuggito nel frattempo da Puente Viejo. Un comportamento che genererà le furie di Isaac Guerrero, ...

Spoiler spagnoli de il Segreto : il De Los Vivos vuole scappare insieme a Marcela : Secondo le ultime anticipazioni della soap opera spagnola de il Segreto, le puntate che andranno in onda in Spagna la prossima settimana si soffermeranno principalmente sul triangolo amoroso che si è venuto a formare tra Matias, sua moglie Marcela e il terzo incomodo Tomas de Los Vivos. In particolare, la Marchesa continuerà a ripetere a suo figlio di dimenticarsi della donna che è già sposata. Inoltre, la donna è molto preoccupata per le sorti ...

Spoiler Il Segreto al 4 ottobre : Roberto muore avvelenato da donna Francisca : Prosegue l'appuntamento in prima visione assoluta con la soap opera spagnola Il Segreto, che vedremo in onda anche la prossima settimana dal 28 settembre al 4 ottobre 2019. Nuovi episodi che si preannunciano decisamente imperdibili per tutti gli appassionati della storica soap, che ogni giorno attira l'attenzione di oltre due milioni di fedelissimi spettatori. Tanti i colpi di scena che vedremo in questa nuova settimana di programmazione: la ...

Il Segreto - spoiler Spagna : Matias e Alicia complici - Tomas chiede a Marcela di fuggire : Gli spoiler de Il Segreto in onda dal 30 settembre al 4 ottobre in Spagna si soffermano sul triangolo amoroso formato da Matias Castaneda, Marcela Del Molino e Tomas de Los Visos. Nel dettaglio, la Marchesa chiederà al figlio di dimenticarsi l'oste, in quanto già sposata. Inoltre temerà per la sua incolumità, visto che il Castaneda ha un morto sulla coscienza. Alla locanda, il figlio di Emilia e la Del Molino si comporteranno come due estranei. ...

Il Segreto spoiler : Severo e la Montenegro tornano a farsi la guerra : Arrivano dei nuovi spoiler sulla telenovela Il Segreto, che riesce sempre ad appassionare con intrighi e colpi di scena. Tra qualche settimana, due storici protagonisti torneranno a farsi la guerra. Si tratta di Severo Santacruz, che cadrà nella rete della sua vecchia nemica Francisca Montenegro. Il padre del piccolo Carmelito dopo aver chiesto un’ingente somma di denaro a Prudencio Ortega (diventato appena un usuraio), si troverà di nuovo in ...

Il Segreto - spoiler : Matias e Maria gravemente feriti a causa di Severo e Francisca : Il pubblico italiano che continua a seguire le vicende della serie televisiva Il Segreto, presto assisterà all’ennesimo evento drammatico. Le trame delle prossime puntate, annunciano che un giorno di festa si trasformerà in una tragedia. Sarà il tanto atteso matrimonio di Fernando Mesia e Maria Elena Casado de Brey ad avere un epilogo terribile, a causa della guerra tra Severo e Francisca. In particolare, il Santacruz si vendicherà della ...

Il Segreto - spoiler : Elsa lotta tra la vita e la morte a causa di Antolina : Una delle protagoniste femminili della telenovela Il Segreto, vivrà un vero e proprio inferno nei nuovi episodi in programmazione su Canale 5 prossimamente. Le anticipazioni svelano che Elsa Laguna, quando crederà di poter vivere finalmente il suo amore con Isaac Guerrero senza nessun ostacolo, sarà arrestata con l’accusa di adulterio. Antolina continuerà a portare avanti la sua vendetta, facendo picchiare la sua rivale da un’altra detenuta. Il ...

Il Segreto - spoiler : Elsa torturata in carcere - Isaac minaccia la Ramos di ritorsioni : Torna lo spazio dedicato ad Il Segreto, lo sceneggiato tra i più visti in Italia in questo momento. Gli spoiler delle puntate trasmesse nelle prossime settimane di programmazione su Canale 5, rivelano che Isaac Guerrero si scaglierà come una furia contro Antolina Ramos, rea di aver fatto arrestare Elsa Laguna, tanto da giurarle che prima o poi pagherà per tutti i suoi crimini. Il Segreto: Isaac scopre il tradimento di Antolina Il triangolo ...

Il Segreto spoiler : Francisca tira Adela fuori dai guai e ricatta Carmelo : La darklady principale dello sceneggiato Il Segreto non smette mai di stupire. Di chi stiamo parlando se non di Francisca Montenegro. La moglie di Raimundo Ulloa nelle puntate italiane già andate in onda ha sorpreso i telespettatori dando una mano a Julieta Uriarte, proprio quando la giovane si è trovata in un bruttissimo momento della sua vita. Gli spoiler rivelano che la matrona presto si renderà protagonista dell’ennesimo gesto inaspettato. ...

Il Segreto - spoiler : Fernando torna alla Villa insieme alla compagna Maria Elena : torna lo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la soap opera iberica più amata dagli italiani. Gli spoiler delle puntate che i telespettatori assisteranno nelle prossime settimane su Canale 5, svelano che Fernando Mesia farà rimanere a bocca aperta Maria Castaneda. L'uomo, infatti, farà ritorno alla Villa insieme a Maria Elena Casado, la nuova compagna conosciuta durante la sua breve permanenza a Madrid. Il Segreto: la fuga di Fernando I ...

Spoiler 'Il Segreto' al cinque ottobre : il carpentiere scopre le menzogne della Ramos : Negli episodi della fortunatissima e lunga fiction tv di origine spagnola, Il Segreto, continui e numerosi saranno i colpi di scena presenti nelle puntate che andranno in onda, su Canale 5, dal 29 settembre a sabato cinque ottobre 2019. la giovane Elsa sarà molto triste e giù di morale a causa dell'abbandono da parte del signor Fernandez sull'altare. Il medico prenderà la difficile decisione di scappare dal paesino di Puente Viejo con tutti i ...

Il Segreto - spoiler ottobre : Prudencio viene minacciato di morte dallo strozzino Armero : La telenovela di origini spagnole Il Segreto è sempre in grado di suscitare la curiosità dei telespettatori. Nelle prossime puntate italiane, Prudencio Ortega finirà per cacciarsi in una bruttissima situazione dopo aver iniziato ad avviare la sua nuova attività. Il fratello di Saul dovrà guardarsi le spalle da un pericoloso nemico residente a La Puebla. Si tratta dello strozzino Pablo Armero, che dopo essere venuto a conoscenza dell’impresa ...

Il Segreto - spoiler 25-26 settembre : Anselmo lascia Puente Viejo per ritrovare sé stesso : Nuovo spazio con le notizie su Il Segreto, la soap opera scritta da Aurora Guerra trasmessa ogni giorno su Canale 5. Gli spoiler delle puntate in onda mercoledì 25 e giovedì 26 settembre alle ore 16.10 svelano che i telespettatori italiani assisteranno alla partenza di un amatissimo personaggio. Stiamo parlando di Anselmo, l'amatissimo prete, il quale deciderà di lasciare per qualche tempo Puente Viejo. Il Segreto: puntata 25 settembre Una ...