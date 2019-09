Il ritorno di Don Camillo film stasera in tv 28 settembre | cast | trama | curiosità

Fonte : cubemagazine

(Di sabato 28 settembre 2019) Ildi Donè ilin tv sabato 282019 in onda in prima serata su Rete 4. Di seguito ecco, scheda,, trailer, alcunesule dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Ildi Donin tv:e scheda TITOLO ORIGINALE: Le retour de DonGENERE: CommediaANNO: 1953REGIA: Julien Duvivier: Fernandel, Gino Cervi, Leda Gloria, Paolo Stoppa, Edouard Delmont, Alexandre Rignault, Thomy Bourdelle, Charles Vissiere, Claudy Chapeland, Tony Jacquot, Marco Tulli, Arturo Bragaglia, Saro UrzìDURATA: 100 Minuti Ildi Donin tv:Don(Fernandel) viene accusato dalla curia di aver gestito la sua parrocchia in maniera non proprio ortodossa comportandosi spesso in modo troppo focoso spesso coinvolto in quotidiane diatribe con Peppone (Gino Cervi), ...

cineblogit : Stasera in tv: 'Il ritorno di don Camillo' su Rete 4 - carmenFashionCr : Stasera in tv: 'Il ritorno di don Camillo' su Rete 4 #cinema - Ash71Pietro : Stasera in tv: 'Il ritorno di don Camillo' su Rete 4 -