“Il primo Natale” | il nuovo film di Ficarra e Picone

Roma - Fonseca non si accontenta : “Il primo tempo non mi è piaciuto” : “La partita contro la Lazio e’ stata molto importante per crescere. Ci ha permesso di capire gli errori, abbiamo parlato con i giocatori e abbiamo corretto quel che andava cambiato“. Sono le dichiarazioni di Paulo Fonseca al termine del successo della Roma per 4-0 sul Basaksehir, ottimo debutto in Europa League. “Non mi e’ piaciuta la prima frazione di gioco perche’ abbiamo sbagliato spesso il pressing ...

Giorgio Armani : “Il mio primo amore morì travolta da un camion a 9 anni” : “Sono che non sapeva di esserlo ma ha sempre lottato in un periodo dove ogni giorno era un rischio. Un’esplosione improvvisa mi spedì all’ospedale per 40 giorni, dove mi fecero una terapia mostruosa immergendomi nell’alcol per togliermi la pelle bruciata“. Un inedito Giorgio Armani si è raccontato a cuore aperto in una lunga intervista al Corriere della Sera, in cui ha parlato di passioni e ricordi d’infanzia, come questo, ...