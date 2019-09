Il Presidente Musumeci si è complimentato con studenti del Ferraris di Ragusa

Sicilia - dal Presidente Musumeci 14 milioni a 3 (minuscoli) borghi rurali costruiti dal fascismo : 200mila euro ogni abitante : La Regione Siciliana a corto di quattrini è riuscita a racimolare 14 milioni di euro per fare “rivivere” i borghi rurali degli anni Quaranta. Gli agglomerati, cioè, voluti da Benito Mussolini tra il 1939 e il 1943, ormai quasi o del tutto disabitati. È stato lo stesso governo di Nello Musumeci a darne notizia, con toni entusiastici. I soldi serviranno per riqualificare e valorizzare in particolare il Borgo Lupo, in provincia di Catania, il ...