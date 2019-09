Il Papa chiede alle big tech responsabilità su fake news | “In pericolo le istituzioni”

Fonte : ilfogliettone

(Di sabato 28 settembre 2019) Tra i partecipanti c'è Mitchelle Baker, direttore esecutivo di Mozilla, il vicepresidente di Western Digital Jim Welsh, il cofondatore di Linkedin Reid Hoffman in rappresentanza di Greylock Partners e anche - ma il programma ufficiale specifica: "a titolo personale" - Gavin Corn, responsabile della squadra che si occupa di cibersecurity a Facebook. Insieme ad accademici, esperti del settore, si sono riuniti dal 26 al 28 ottobre in Vaticano con monsignori e cardinali, filosofi e teologi, per discutere di un tema apparentemente teorico, "Il bene comune nell'era digitale", in realtà gravido di conseguenze.Ed è stato ilad esplicitare la posta in gioco. "Se i progressi tecnologici fossero causa di disuguaglianze sempre più marcate, non potremmo considerarli progressi veri e propri", ha detto nell'udienza ai partecipanti a questo seminario a porte chiuse promosso da due dicasteri ...

