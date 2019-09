Il New York Times stroncò Fellini E Scorsese | Questa è chiusura

Equitazione - Longines Global Champions League 2019 : a New York il più veloce è Ben Maher - Alberto Zorzi secondo nella classifica a squadre : Torna il grande spettacolo della Longines Global Champions League 2019, che questa settimana fa tappa a New York, negli Stati Uniti, con il primo round che vede primeggiare il britannico Ben Maher, capace di completare la prova senza intoppi in sella ad Explosion, fermando il cronometro dopo 64.49 secondi. Seconda piazza per l’israeliano Daniel Bluman, su Landriano, con il tempo di 65.19, con il podio chiuso dal belga Francois Mathy, su ...

Lo spettacolo dei New York Knicks : come acquistare i biglietti e godersi un’esperienza a 360° gradi : I New York Knicks sono pronti ad afffrontare una nuova stagione di NBA, il massimo campionato statunitense di basket. La squadra della Grande Mela, una delle formazioni di riferimento visto che partecipa al torneo dall’ormai lontano 1946, ha vinto il titolo soltanto due volte (1970 e 1973) e quest’anno cercherà di tornare ai playoff dopo cinque stagioni di assenza (nel 2013 vennero eliminati alle semifinali di Conference, poi la ...

Crisi Libia - prove di dialogo a New York : 11.27 dialogo difficile tra le forze libiche che si combattono per il controllo del Paese. Il generale Haftar accoglie "positivamente" la riunione presieduta da Italia e Francia prevista oggi a New York, a margine dell'Assemblea Onu. Ma il capo del governo di accordo nazionale,al-Serraj, definisce Haftar "un criminale assetato di sangue",appoggiato da Emirati Arabi, Francia ed Egitto. Per al-Serraj, l'offensiva del generale Haftar su Tripoli ...

New York - prende la figlia di 5 anni e si uccide sotto la metro. Bimba viva per miracolo : È successo a New York, in una stazione della metro nel Bronx. Qui un padre ha deciso di farla finita e così si è buttato sotto il binario al passaggio del convoglio. L'uomo, però, ha portato con sè anche sua figlia di appena cinque anni. Il 45enne è morto sul colpo travolto dalla metro. La piccola, invece, si è salvata miracolosamente, rimanendo illesa.\\La scena raccapricciante ha avuto luogo davanti agli occhi increduli dei passaggeri che ...

Vox Media ha comprato la rivista New York : Il gruppo editoriale Vox Media, proprietario del sito di notizie Vox, ha acquistato New York Media, un altro gruppo editoriale di cui fa parte la rivista New York, il bisettimanale di cultura e politica fondato nel 1968 dal graphic designer Milton Glaser

Molestie - Placido Domingo rinuncia ad esibirsi al Metropolitan Opera di New York : in forse anche la sua partecipazione a Tokyo 2020 : Dopo le accuse di Molestie che lo hanno travolto nei mesi scorsi, il tenore Placido Domingo ha rinunciato ad esibirsi nuovamente al Metropolitan Opera di New York. Non solo, ha deciso di ritirarsi anche da tutte le future perfomance alla Met Opera. L’annuncio è arrivato martedì sia dal teatro che dal cantante 78enne che, salito per la prima volta sul palco della Grande Mela più di mezzo secolo fa, era atteso da mercoledì sera al Met dove ...

Placido Domingo ha accettato di cancellare tutte le sue esibizioni alla Metropolitan Opera di New York per via delle accuse di molestie sessuali nei suoi confronti : Placido Domingo, il più famoso cantante d’Opera vivente, ha accettato di cancellare tutte le sue esibizioni future alla Metropolitan Opera di New York come richiesto dal teatro dopo che nel corso dell’estate 20 donne lo hanno accusato di molestie sessuali. Domingo, che

Nancy Pelosi annuncerà l’inizio della procedura di impeachment contro Trump - dicono il New York Times e il Washington Post : Per via della telefonata con cui Trump avrebbe fatto pressioni sul presidente ucraino Volodymyr Zelensky perché avviasse un'indagine su Joe Biden

Da New York Di Maio irritato frena la rabbia : Luigi Di Maio sta andando al punto stampa fissato con i cronisti al seguito della sua partecipazione all’assemblea delle Nazioni unite, quando sul suo smartphone e su quelli di tutto lo staff piombano le agenzie battute proprio in quei minuti. A distanza di migliaia di chilometri e di sei ore di fuso orario i senatori si sono riuniti per quella che doveva essere una normale assemblea di gruppo. È una polveriera: “Di Maio lasci ...

La missione dei ministri Di Maio e Costa all'Onu : pizzaioli per un giorno da Sorbillo a New York : «Speriamo di aver superato la prova», scrive Luigi Di Maio da New York sul suo account Instagram. La prova cui fa riferimento, però, non è quella del clima né...

New York - 74esima Assemblea generale delle Nazioni Unite : segui la diretta degli interventi : Giornata conclusiva della viaggio in Usa del premier Giuseppe Conte: oggi il presidente del Consiglio parlerà all’Assemblea generale dell’Onu, a New York, in occasione del Climate Action Summit, presente anche il ministero degli Esteri, Luigi Di Maio. segui la diretta degli interventi L'articolo New York, 74esima Assemblea generale delle Nazioni Unite: segui la diretta degli interventi proviene da Il Fatto Quotidiano.

New York - Di Maio e Costa si improvvisano pizzaioli e pubblicano il video sui social : “Speriamo di aver superato la prova” : “La vera pizza napoletana. Speriamo di aver superato la prova”. Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ha pubblicato su Instagram un video in cui prepara la pizza insieme al ministro dell’Ambiente Sergio Costa a New York, dove si trovavano in occasione del vertice Onu L'articolo New York, Di Maio e Costa si improvvisano pizzaioli e pubblicano il video sui social: “Speriamo di aver superato la prova” proviene da Il ...

Conte mangia il panino a New York : "Trolla Salvini. Non imiti la Bestia. Manca bacioni" : “Dopo un’intensa giornata di lavoro alle Nazioni Unite, qui a New York, un vero hamburger americano nel cuore di Manhattan”: cosi’ il premier Giuseppe Conte in un post pubblicato su Instagram che lo ritrae in maniche di camicia mentre assapora un panino con i grattacieli della Grande Mela sullo sfondo. Poco prima il presidente del Consiglio aveva partecipato a un ricevimento con esponenti della comunità italiana a ...