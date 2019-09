Il M5s teme la fuga di parlamentari | Di Maio | ' Chiederò il risarcimento di 100 mila euro'

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 28 settembre 2019) Dopo la senatrice Silvia Vono, passata dal M5s nelle file di Italia Viva nonostante l'avvertimento di Luigi Di, potrebbero esserci altriCinque Stelle in, sia alla Camera che al Senato. Il condizionale è d'obbligo, ma quel che è certo è che i malumori non sono pochi e potrebbero dar luogo a cambi di partito. E la multa di cento, prevista dal codice etico del MoVimento non sembra inteferire in questo passaggio da un partito all'altro. Dal canto suo Dipropone il vincolo di mandato, che però non sembra entusiasmare il Pd.inIniziano già a circolare i primi nomi deiche potrebbero abbandonare il Movimento e a riportarle è il Sole24Ore: il nome più probabile è quello di Ugo Grassi, professore ordinario di Diritto Civile a Napoli, che alcuni giorni fa ha abbandonato l'incarico di capogruppo M5s all'interno della Commissione ...

mariobortoluss1 : Luigi Di Maio e l'esodo dal M5s: altri tre addii per Lega e Renzi, ecco i nomi - MaurizioFuochi : RT @Adri19510: Luigi Di Maio e l'esodo dal M5s: altri tre addii per Lega e Renzi, ecco i nomi - Francescaeffe3 : RT @Mirith17: Rimasto solo, finirà per stabilirsi all''estero'. ?? Luigi Di Maio e l'esodo dal M5s: altri tre addii per Lega e Renzi, ecco… -