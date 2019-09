Il lato inedito di Meghan Markle prima di Harry

Fonte : vanityfair

(Di sabato 28 settembre 2019) Le foto inedite diLe foto inedite diLe foto inedite diLe foto inedite diLe foto inedite diLe foto inedite diLe foto inedite diLe foto inedite diAdesso è in «missione» in Sudafrica, al fianco del marito, per conto dell’impero britannico, ma c’è stato un tempo in cui le giornate discorrevano sul set. Quello canadese di Suits, la serie tv che le ha dato popolarità (e le ha permesso di conoscere). All’epoca indossava i panni dell’avvocato Rachel Zane e faceva coppia con Mike Ross (alias Patrick J. Adams). Tanto che è andato in onda anche il loro matrimonio. Dopo le riprese della settima stagione (sta andano in onda ora la decima e ultima), com’è ormai storia, la 38enne ha detto addio addio alla recitazione (senza rimpianti), si è ...

mffashion_com : Wonder boy, il lato inedito di Olivier Rousteing in scena a Parigi - tronto87 : @L_Angelo_Nero_ Nn so se essere adorata da me sii positivo.... diciamo che apprezzo il lato inedito perché odio annoiarmi - imtheitaliansam : Che bello vedere questo lato inedito di Loredana. Penso sia uno dei momenti più belli visti nei salotti della D'Ur… -