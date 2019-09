Il film di Uncharted ha un nuovo director

Fonte : eurogamer

(Di sabato 28 settembre 2019) A quanto pare ildiha nuovamente un, ovvero Travis Knight (responsabile di Bumblebee, Kubo e Two Strings). Dan Trachtenberg (il precedentedel) è solo l'ultimo di una lunga serie di elementi che hanno per qualche motivo rinunciato al ruolo dideldi Tom Holland. Alcuni nomi comprendono Shawn Levy (Night at the Museum), Seth Gordon (King of Kong), Neil Burger (Limitless) e David O. Russell (Silver Linings Playbook).Riguardo al, esso presenterà l'attore Tom Holland (Spider-Man: Far From Home) nei panni di un giovanissimo Nathan Drake e fungerà dunque da prequel della serie. Altra news interessante riguardo Holland è quella della collaborazione tra Sony e Disney per la produzione del terzodedicato aSpider-Man.Leggi altro...

