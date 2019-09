Il falò della vanità vale 35 auto accese

“falò”. Temptation Island - per Anna Pettinelli e Nathalie Caldonazzo è l’ora della verità : Tempesta in arrivo a Temptation Island Vip. Sono 5 le coppie rimaste in gara e anche in questa puntata si preannunciano nuovi falò scoppiettanti. Nathalie Caldonazzo e Anna Pettinelli hanno infatti chiesto un falò anticipato. Nathalie, in chiusura della seconda puntata, ha chiesto un falò di confronto stupita e delusa dal comportamento secondo lei poco consono del suo amato Andrea. Fortissime le reazioni emotive durante l’incontro tra la coppia ...

Ragusa : Nelle Cave Gonfalone - Inferno al centro della terra : Nelle Cave Gonfalone, Inferno al centro della terra a Ragusa. È l’opinione di Carmelo Arezzo, presidente del Teatro Club di Ragusa

«Dark Waters» - Mark Ruffalo contro l'inquinamento della DuPont : Inquinamento, aziende corrotte e un uomo che cerca la verità: sono gli ingredienti di Dark Waters, il nuovo film con Mark Ruffalo. L’Hulk degli Avengers ha dismesso il corpaccione verde per assumere il ruolo da protagonista diretto da Todd Haynes, regista noto per biopic musicali (da Velvet Goldmine a Io non sono qui) e titoli più drammatici come Lontano dal Paradiso, Carol. «Dark Waters», la storia vera Quella di Dark ...

Temptation Island Vip - Er Faina non regge. ?falò immediato nel cuore della notte : Nuove anticipazioni in vista della seconda puntata del reality dei sentimenti. Damiano Coccia ha chiesto un falò di confronto immediato nel cuore della notte, lasciando la fidanzata Sharon nello sconforto.\\ Il lunedì è tempo di confronti a Temptation Island Vip e pare proprio che, nella puntata in onda questa sera, di faccia a faccia ce ne sarà uno fondamentale. Damiano Coccia "Er Faina" e Sharon Macrì potrebbero, infatti, abbandonare il ...

Francesco Chiofalo disperato : la confessione della Fiordelisi spiazza : Antonella Fiordelisi torna a parlare della crisi con Francesco Chiofalo: la rivelazione Francesco Chiofalo non ha certo fatto mistero di essere disperato per la fine della sua storia con Antonella Fiordelisi, la quale pare abbia scoperto qualche sua scappatella. Tuttavia il ragazzo ha comunque fatto sapere di star cercando di salvare questa sua relazione, cercando di convincere la Fiordelisi a ripensarci. Ci riuscirà? Al momento non è dato ...

Francesco Chiofalo piange disperato dopo l'addio della fidanzata : 'Mai stato così' - Video : Francesco Chiofalo rompe il muro del silenzio dopo le dichiarazioni al vetriolo della sua fidanzata, Antonella Fiordelisi, la quale ha rivelato di essere stata tradita dall'ex volto di Temptation Island. Ieri notte la ragazza ha postato dei Video su Instagram dove puntava il dito contro il suo ragazzo, rivelando a tutti che l'aveva tradita con un'altra donna. Chiofalo in un primo momento non ha voluto commentare la notizia, limitandosi a dire di ...