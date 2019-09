Il Cagliari vola sulle ali dell’entusiasmo | Maran presenta la sfida contro il Verona e

Cagliari : ubriaca al volante - urta un’auto in sosta e si ribalta in mezzo alla strada : Una Volkswagen Polo guidata da una quarantanovenne di Quartu ha urtato nella notte un'auto in sosta in viale Colombo a Cagliari e si è ribaltata sul fianco sinistro fermandosi poi al centro della strada. Al controllo etilometrico la conducente è risultata positiva, con un tasso alcolemico superiore a quello consentito.Continua a leggere