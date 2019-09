I convocati per Napoli-Brescia di domani alle 12 30

Argentina - convocati 5 ‘italiani’ per le gare contro Germania ed Ecuador : Sono 5 i calciatori ‘italiani’ convocati dall’Argentina per le prossime gare, due giocatori dell’Udinese, Musso e De Paul, uno della Fiorentina, Pezzella, lo juventino Dybala e l’interista Lautaro Martinez, importanti scelte del ct dell’Argentina, Lionel Scaloni, per la doppia amichevole contro Germania ed Ecuador, rispettivamente il 9 e 13 ottobre. Ancora fuori Di Maria e Aguero oltre a Messi, ...

Slittino : doppio raduno tra Lillehammer e Sigulda per la Nazionale italiana. I convocati : Si avvicina la stagione invernale, inizia a radunarsi finalmente, sul ghiaccio, la Nazionale italiana di Slittino che fino ad ora ha svolto la propria preparazione solamente a secco. Dal 30 settembre all’8 ottobre per una serie di test insieme alle altre nazionali del circuito di Coppa del mondo gli azzurri guidati da Armin Zoeggeler voleranno in Norvegia, precisamente a Lillehammer. Poi spostamento in Lettonia, a Sigulda, fino al 13 ...

De Rossi tra i preconvocati di Mancini per la Nazionale : Daniele De Rossi ritrova la Nazionale. L’ex Roma, ora al Boca Juniors, figura tra i preconvocati di Mancini per le pRossime partite dell’Italia contro Grecia e Liechtenstein, in ottobre. La partita contro i greci, il 12 ottobre, sarà proprio all’Olimpico di Roma dove lo scorso 26 maggio Daniele ha detto addio al club giallorosso dopo quasi vent’anni. Una bella gratificazione ideata da Mancini per il buon De Rossi. Preconvocazione non ...

Pallavolo – L’Italia di Blengini riparte dalla World Cup : i 14 atleti convocati per la rassegna : Nazionale Maschile di Pallavolo: i 14 atleti per la World Cup convocati da Blengini dopo l’eliminazione dagli Europei 2019 Sono terminati ieri sera i Campionati Europei per la Nazionale Maschile che questa mattina ha lasciato la Francia. In casa azzurra c’è delusione per l’eliminazione ai quarti, piazzamento che replica quello del 2017, ma ora per il gruppo è già tempo di pensare al prossimo, imminente evento internazionale: la ...

Volley - Coppa del Mondo 2019 : i convocati dell’Italia. Debutta Dick Kooy - assenti Juantorena e Zaytsev - chance per Nelli e Lavia : Chicco Blengini, CT della Nazionale Italiana di Volley maschile, ha diramato le convocazioni per la Coppa del Mondo che si disputerà in Giappone dal 1° al 15 ottobre. Si tratta di un torneo a cui partecipano 12 Nazionali che si affronteranno tra loro una volta in modalità round robin, la formazione col maggior numero di vittorie alzerà al cielo il prestigioso trofeo che però, a differenza delle precedenti edizioni, non mette in palio il pass ...

Napoli-Cagliari - i convocati : Manolas recupera. Potrebbe giocare Younes : Napoli-Cagliari si disputa questa sera alle ore 21 al San Paolo per il turno infrasettimanale della quinta giornata di Serie A. I convocati del Napoli Allan, Callejon, Di Lorenzo, Elmas, Fabian Ruiz, Gaetano, Ghoulam, Hysaj, Insigne, Koulibaly, Karnezis, Llorente, Lozano, Luperto, Maksimovic, Malcuit, Manolas, Mario Rui, Meret, Mertens, Milik, Ospina, Younes, Zielinski. L'articolo Napoli-Cagliari, i convocati: Manolas recupera. Potrebbe giocare ...

Canoa slalom - Mondiali 2019 : i convocati dell’Italia e le speranze di medaglia. Azzurri non favoriti - Horn e De Gennaro le punte : Dal domani, mercoledì 25, a domenica 29 settembre, a La Seu d’Urgell, in Spagna, si terranno i Mondiali di Canoa slalom: sono undici gli Azzurri convocati dai DT Ettore Ivaldi e Daniele Molmenti, che da tempo hanno raggiunto la località iberica, per la rassegna iridata che assegnerà anche la maggior parte dei pass per Tokyo 2020 (che non sono nominali). Di seguito l’elenco completo dei convocati dell’Italia: KAYAK ...

Equitazione - Jumping World Cup 2019-2020 : i convocati dell’Italia per le prime quattro tappe. Sette azzurri a Verona : Sta ormai per concludersi la Nations Cup e l’Equitazione, settore salto ostacoli, è pronta a tuffarsi nella nuova stagione della Jumping World Cup, che scatterà il 16 ottobre ad Oslo in Norvegia. Il selezionatore Duccio Bartalucci ha diramato le convocazioni per le prime quattro tappe della manifestazione, con ben Sette azzurri presenti all’appuntamento di Verona, in programma dal 7 al 10 novembre. Di seguito l’elenco completo ...

Brescia-Juventus - Ronaldo fuori dalla lista dei convocati : problema fisico per il portoghese : L’attaccante bianconero non prenderà parte alla trasferta di Brescia a causa di un lieve affaticamento all’adduttore Cristiano Ronaldo non giocherà domani Brescia-Juventus, anticipo del quinto turno di Serie A. Il portoghese ha accusato un lieve affaticamento all’adduttore, spingendo Maurizio Sarri ad escluderlo dalla lista dei convocati. Lapresse La situazione di CR7 verrà monitorata nelle prossime ore, come recita il ...

Ginnastica - Giochi del Mediterraneo juniores 2019 : i convocati dell’Italia per le gare di Cagliari : Cagliari è pronta per ospitare il ComeGym, i Giochi del Mediterraneo juniores riservati a Ginnastica artistica, Ginnastica ritmica e aerobica. L’Italia sarà ovviamente grande protagonista nel capoluogo sardo dove 15 Nazioni che si affacciano sul Mare Nostrum si daranno battaglia per la conquista delle medaglie. Enrico Casella ha chiamato agli ordini Giulia Cotroneo, Manila Esposito e Chiara Vincenzi mentre Giuseppe Cocciaro si affiderà a ...

Juventus i convocati di Sarri per il match contro l’Hellas Verona : La lista dei convocati di Sarri La lista dei convocati di Maurizio Sarri per la sfida della Juventus contro l’Hellas Verona. Out Mandzukic. Di seguito la lista: 1 Szczesny 4 De Ligt 5 Pjanic 6 Khedira 7 Ronaldo 8 Ramsey 10 Dybala 12 Alex Sandro 13 Danilo 14 Matuidi 16 Cuadrado 19 Bonucci 21 Higuain 23 Emre Can 24 Rugani 25 Rabiot 28 Demiral 30 Bentancur 31 Pinsoglio 33 Bernardeschi 77 Buffon PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL ...

Napoli-Lecce - i convocati : out Allan per influenza e Manolas per affaticamento muscolare : È stata resa nota la lista ufficiale dei calciatori del Napoli convocati per la sfida di domani alle 15 contro il Lecce. affaticamento muscolare per Manolas e Younes che non saranno del match così come Allan che ha avuto un attacco influenzale. Ecco la lista dei convocati: Callejon, Di Lorenzo, Elmas, Fabian Ruiz, Gaetano, Ghoulam, Hysai, Insigne, Koulibaly, Karnezis, Llorente, Lozano, Luperto, Maksimovic, Malcuit, Mario Rui, Meret, Mertens, ...

Milan - i convocati per il derby : assenti Calabria e Caldara : Terminato l’allenamento di rifinitura odierno, Marco Giampaolo ha ufficializzato la lista dei 23 convocati per il derby contro l’Inter di sabato 21 settembre. Il tecnico rossonero dovrà rinunciare allo squalificato Calabria e all’infortunato Caldara, mentre ci sarà il secondo portiere Reina, in dubbio fino a poche ore fa. Questi i 23 convocati: PORTIERIDonnarumma A., Donnarumma G., Reina. DIFENSORIConti, Duarte, ...

Milan - i convocati di Giampaolo per il derby : Al termine dell’allenamento di rifinitura a Milanello, il tecnico del Milan Marco Giampaolo ha diramato la lista dei 23 rossoneri convocati per il derby di domani, big match della quarta giornata della Serie A, in programma a San Siro alle 20.45. Questa la lista completa. Portieri: Donnarumma A., Donnarumma G., Reina. Difensori: Conti, Duarte, Gabbia, Hernández, Musacchio, Rodríguez, Romagnoli. Centrocampisti: Bennacer, Biglia, ...