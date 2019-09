I consiglieri comunali al concorsone | «Meglio il posto fisso | con la politica non si vive»

San Paolo - via ai biglietti gratis per i consiglieri comunali. Ma manca la convenzione : Il San Paolo riapre le porte gratuitamente agli amministratori comunali. Potranno assistere gratis alle partite del Napoli e potranno regalare un biglietto ai loro ospiti. E’ di lunedì, scrive Repubblica Napoli, la mail inviata dal Comune ai suoi consiglieri e ai presidenti di municipalità, in cui si chiede di far pervenire, entro oggi, le richieste per Napoli-Samp. E’ un via libera ancora teorico, però, chiarisce il quotidiano, ...