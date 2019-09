Grecia | incendio sul traghetto diretto a Venezia | panico tra i 600 passeggeri a bordo

Fonte : fanpage

(Di sabato 28 settembre 2019) Paura per i 600delOlympic Champion partito dal porto di Igoumenitsa in. Poco dopo la partenza è scoppiato un grossonella zona del ponte auto, che ha costretto la nave a rientrare in porto. Nessun ferito, solo 2 persone ricoverate per problemi respiratori.

SkyTG24 : Grecia, incendio su traghetto diretto in Italia: nessun ferito - tg2rai : Momenti di paura in #Grecia per un #incendio scoppiato dopo la partenza su un #traghetto diretto a #Venezia. Imbarc… - augusto_amato : Grecia, incendio su un traghetto verso Italia: nessun ferito - La Stampa -