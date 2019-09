Governo | sondaggio Pagnoncelli | M5s crolla | male Lega e Pd Boom di Renzi al 4 | 8% | Fi al

Sondaggio - centrodestra in vantaggio in 18 regioni su 20 : la mappa che spaventa il Governo : L'Italia è sempre più blu. Inteso come colore identificante il centrodestra. Coalizione che, al momento, risulta primeggiare nei sondaggi in tutte le regioni, eccezion fatta per Toscana, che resta appannaggio del Pd, e Campania, dove il Movimento 5 Stelle resta il partito più forte. Ma è un caso iso

Governo - sondaggio Pagnoncelli : crollo M5s - male Lega e Pd - Renzi al 4 - 8% - FI al 7% e Fdi al 9% : Governo, ecco i risultati del sondaggio elettorale realizzato dall?Istituto di Nando Pagnoncelli per il Corriere della Sera: ?Lega in flessione, che cala di 5 punti da luglio e...

Governo - sondaggio Ixe : Lega sotto il 30% per la prima volta. M5S cresce - il Pd tiene : I dati sulle intenzioni di voto emersi da un sondaggio Ixe realizzato per #CartaBianca mostrano che per la prima volta la Lega scende sotto la sogliapsicologica del 30%. Il partito guidato...

Giuseppe Conte - il sondaggio Youtrend per Sky Tg24 : il 60% degli italiani non vuole il suo Governo : Il 60% degli elettori italiani ha un'opinione negativa del governo Conte-bis. È il risultato di un sondaggio Quorum/Youtrend per Start, il nuovo approfondimento politico di Sky Tg24. Nel dettaglio, l'esecutivo giallorosso gode dell'approvazione dell'83% degli elettori M5s e dall'84% degli elettori P

Il sondaggio : con il nuovo Governo Conte elettori Pd e M5S più vicini : Tra chi vota per i Dem l’81% vede bene l’estensione dell’alleanza a livello locale, più cauti i 5S (47%). La crescita economica è il tema chiave

Sondaggio di Nando Pagnoncelli : per gli elettori di Pd e Movimento 5 stelle il Governo durerà poco : Se è vero che il governo giallo-rosso registra "una lieve crescita di gradimento, passando dal 36% di giudizi positivi della scorsa settimana al 38% odierno", "nel complesso un italiano su due esprime una valutazione negativa", scrive Nando Pagnoncelli sul Corriere della Sera illustrando il sondaggi

Sondaggio | Conte sale - meno il suo Governo. E Salvini riprende quota : Balzo del premier a 57 (+5), l’esecutivo è a 43 (+2). Il leader della Lega dopo il calo recupera 4 punti. E gli italiani rimangono scettici: sarà un governo di breve durata

Giuseppe Conte - il sondaggio devastante di Termometro politico : fiducia nel Governo e durata - condannato : "Quanta fiducia ha nel nuovo governo di Pd, M5s e LeU guidato da Giuseppe Conte?". Più chiaro di così, non si può. E il sondaggio di Termometro politico andato in onda a Coffee Break su La7 è tanto netto quanto brutale: nessuna, o quasi. Meno del 40% degli italiani si mostra ottimista nei confronti

Nessuna luna di miele per il Governo - la Lega resiste in testa : il sondaggio di Agorà : La nascita del governo Pd-M5s non entusiasma gli elettori o, almeno, non fa cambiare le loro intenzioni elettorali. Secondo un sondaggio Emg Acqua presentato ad Agorà, se si andasse alle urne oggi, la Lega sarebbe il primo partito, seguito dal Pd. Il 33,3% degli intervistati ha infatti risposto sceglierebbe il partito guidato da Salvini, il 23% ha risposto invece che voterebbe per il Pd. Il Movimento 5 stelle si fermerebbe al terzo ...

Sondaggio Masia per Agorà : alta la fiducia in Giuseppe Conte - bassissima invece per il Governo M5s-Pd : Altro giro altro Sondaggio. Oggi tocca a Fabrizio Masia, che presenta la sua rilevazione ad Agorà su Rai 3. Notizie ambivalenti per Giuseppe Conte. Si parta dalle belle notizie. Anche Masia conferma come il premier-bis goda di grande fiducia tra gli italiani: a lui la prima piazza con il 43%, anche

Sondaggio : il Governo giallorosso? Italiani preferivano M5s-Lega : Pina Francone Secondo l'Ipsos di Nando Pagnoncelli, il 54% degli Italiani boccia il Conte-bis. E tra l’esecutivo M5s-Lega e M5s-Pd, sceglie il primo "Le piace il nuovo governo Conte?", è la domanda dell'ultimo Sondaggio Ipsos e le risposte sono le seguenti: il 54% risponde di no, il 35% di sì, mentre un 11% non indica la propria preferenza. L'istituto demoscopico di Nando Pagnoncelli ha tastato gli umori dell’opinione pubblica per ...

DiMartedì - sondaggio-Pagnoncelli : gli italiani preferivano il Governo M5s-Lega - che guaio per Conte : Torna DiMartedì di Giovanni Floris e su La7 tornano anche i consueti sondaggi di Nando Pagnoncelli. Non solo le intenzioni di voto. Si parla anche del nuovo governo, quello dell'inciucio di Pd e M5s che ci stanno propinando, il Giuseppe Conte-bis benedetto con la fiducia sia da Camera e Senato. Un g

Enrico Mentana - sondaggio Swg su Conte e Governo : "luna di miele" inesistente - dati imbarazzanti : Nemmeno il tempo di nascere e il governo Conte-bis si schianta già contro i sondaggi. Secondo la rilevazione Swg per il TgLa7 di Enrico Mentana, il sostegno al premier Giuseppe Conte è in picchiata: nel giugno 2018, al momento del suo insediamento con Lega e M5s, l'avvocato del popolo godeva del 58%

Luigi Di Maio - il sondaggio lo mette ko : fiducia tra i membri del nuovo Governo - ecco le sue cifre : Gli italiani non sono fessi e l'ultimo sondaggio di Antonio Noto pubblicato su Il Giorno sta lì a dimostrarlo. Diverse le rilevazioni proposte dal direttore di Noto Sondaggi, qui si concentra sul livello di fiducia di cui godono gli esponenti del nuovo governo M5s-Pd. E tra tutti i nomi impegnati in