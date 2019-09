Governo | ecco il piano per il Sud | torna il credito d' imposta

Fisco - ecco come il Governo cercherà di aiutare la crescita delle imprese : Non solo Industria 4.0. L’esecutivo giallorosso sta studiando il ritorno dell’Aiuto alla crescita economica (Ace), lo sconto fiscale introdotto nel 2011 per favorire il rafforzamento patrimoniale dell’aziende. Vicino l’addio alla cosiddetta mini Ires

MANOVRA/ Più tasse - meno Pil : ecco cosa c'è dietro le ultime mosse del Governo : Si avvicina il momento in cui il Governo dovrà varare la MANOVRA. E per i cittadini c'è il rischio che le tasse non scendano

Xylella - Conaf al Governo : ecco 5 proposta per contrastarla : L’Ordine dei dottori agronomi e dottori forestali ha consegnato, oggi, al ministero delle Politiche agricole un documento contenente 5 proposte d’azione per contrastare la diffusione della Xylella fastidiosa e l’estensione del danno oltre quello già subito. Al tavolo convocato dal ministero, il presidente del Conaf, Sabrina Diamanti, e il presidente della Federazione Puglia dell’Ordine, Rosario Centonze, hanno ribadito ...

Tassa sui contanti - regalo del Governo alle banche. Carte e bancomat - ecco quanto ci costa : “Se torna a pagare domani in contanti le faccio volentieri lo sconto. Ovviamente, dice il ristoratore, le do lo scontrino, ma preferisco fare un favore a lei che alle banche: sa quanto mi costa accettare un pagamento con la carta di credito?” La risposta è nei documenti delle banche italiane: può arrivare fino al 9% dell’importo a cui, però, bisogna aggiungere l’affitto del Pos, le spese una tantum ed eventuali manutenzioni.Da cinque anni è ...

Renzi : «Lascio il Pd ma sosterrò il Governo» - ecco la sua nuova squadra : «Lascio il Pd». Il dado è tratto: Matteo Renzi se ne va e il Partito democratico subisce una nuova scissione. L'ex premier ormai ha deciso e nei prossimi giorni (forse...

Enrico Letta - la verità sulla fine del Governo Lega-Cinque Stelle : "Ecco il giorno in cui è nata la crisi" : "Non so se fui io a convincere Conte, ma sono convinto che la svolta l'abbia fatta lui. A luglio, quando i 5 Stelle hanno dato a Ursula von der Leyen i voti per diventare presidente della Ue, Conte ha riportato l'Italia al centro della scena. Il governo con Salvini è finito quel giorno e il premier,

Viceministri Governo Conte bis : nomi e profili politici - ecco chi sono : Viceministri governo Conte bis: nomi e profili politici, ecco chi sono Viceministri governo Conte bis – Ufficializzata la lista dei 42 sottosegretari che completano la squadra con cui il presidente del Consiglio Conte è chiamato ad affrontare le sfide che attendono il governo ed il Paese. Come sempre, le nomine sono state precedute da giorni in cui freneticamente sono entrati nel toto-nomi tantissime ipotesi. Viceministri governo ...

Sottosegretari Governo Conte bis : ecco l’elenco completo e le deleghe : Sottosegretari governo Conte bis: ecco l’elenco completo e le deleghe Lunedì 16 settembre, alle ore 10, i nuovi Sottosegretari del governo Conte bis giureranno a Palazzo Chigi. In tutto sono 42, con una maggioranza a 5 Stelle (21), seguita dalla rappresentanza del Partito Democratico (18). Dei restanti Sottosegretari, 2 appartengono a LeU e 1 al Maie. Non resta quindi che andare a vedere la squadra al completo di viceministri e ...

Conte Bis - ecco chi farà parte del sottoGoverno : E’ servito un nuovo consiglio dei ministri, convocato questa mattina, per dipanare gli ultimi intrecci nella composizione della squadra di sottogoverno del Conte Bis. Ma alla fine, dopo le manifestazioni di disappunto del premier che sperava di chiudere la partita nella serata di ieri, sulla lista d

Governo Conte 2 - scelti sottosegretari e viceministri : ecco tutti i nomi : La squadra del Governo Conte bis è finalmente completa, nel Consiglio dei Ministri di stamattina sono state approvate le nomine dei viceministri e dei sottosegretari. In tutto sono 42, ossia 10 viceministri e 32 sottosegretari. Il MoVimento 5 Stelle ha ottenuto 21 nomine, il PD 18, poi due provengono da Liberi e Uguali e uno dal Maie, il Movimento Associativo Italiani all'Estero, quest'ultimo è Riccardo Merlo, che ha votato la fiducia al ...

Sottosegretari Governo Conte : ecco chi sono. Il giuramento lunedì : ecco i 42 i Sottosegretari del governo Conte che giureranno lunedì alle 10, a Palazzo Chigi: 21 i Sottosegretari M5s, 18 i Dem, 2 i rappresentanti di Leu, 1 del Maie: il...

Asilo nido gratis - ecco dove la proposta del Governo è già realtà : Nel discorso con cui ha chiesto la fiducia alla Camera il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha indicato come una priorità l’abbassamento delle rette dell’Asilo nido per i bambini per arrivare al nido gratis per tutti. Secondo gli ultimi dati solo un bambino su 10 riesce ad accedere al nido pubblico, un numero ben più basso del 33% indicato dall’Europa. La media nazionale è del 22,8% dei bambini accolti in strutture pubbliche con picchi ...

Il Pd ci prova : "Con il M5s alle regionali" |Secco no grillino : "Pensiamo al Governo" : I Dem Franceschini e Zingaretti avevano lanciato l'idea "per battere la destra" ma dal Movimento nessuna apertura: "Un'intesa di questo tipo non è in programma"