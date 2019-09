Gorgonzola | 15 cose che non avresti mai immaginato

Fonte : gqitalia

(Di sabato 28 settembre 2019) Narra la leggenda che ilsia nato per errore, intorno all'anno mille, quando un mandriano di passaggio si fermò a, in provincia di Milano: poiché aveva scordato l'attrezzatura per lavorare il latte destinato a diventare crescenza o quartirolo, lasciò la cagliata in un recipiente con l'idea di unirla a quella del giorno dopo. E così fece, ma le due «paste» di consistenza diversa provocarono l'infiltrazione dell’aria e, di conseguenza, la diffusione delle muffe. Oggi questo formaggio erborinato amatissimo in tutto il mondo - al terzo posto tra gli alimenti italiani preferiti negli Usa, in Canada e in Messico (dopo la mozzarella di bufala e la pasta fresca) - è realizzato secondo tradizione da oltre 400 maestri casari del territorio di produzione, a cavallo tra Piemonte e Lombardia. Tuttora il procedimento ...

