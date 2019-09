Google Chrome consentirà di eliminare gli annunci promozionali nella pagina Nuova scheda

Google Chrome si rinnova in tutte le versioni - sarà più facile da usare : In autunno Google rifarà il look al broswer Chrome, sia nella versione per computer desktop sia per quella mobile. Le novità sono moltissime, e quasi tutte di carattere pratico, volte a migliorare l’esperienza utente. Dato che spesso un’immagine vale più di mille parole, per ogni novità riportiamo un video esplicativo ufficiale. Partiamo con gli utenti di smartphone Android, che spesso “litigano” per capire quali e ...

Dopo essere sbarcato su Google Pixelbook e su Pixel Slate, Google Assistant è pronto ad arrivare anche sui Chromebook realizzati da altri produttori

Scopriamo insieme quali sono le novità in arrivo su Chrome OS e Google Chrome grazie alle anticipazioni fornite dalle ultime versioni beta

Con un post sul blog ufficiale, il team di Google Chrome ha annunciato alcune nuove feature che ha deciso di mettere a disposizione di tutti gli utenti

Uno screenshot catturato con la versione 78 di Chrome OS Canary mostra finalmente il supporto per la sincronizzazione delle proprie reti Wi-Fi con il proprio account Google. La funzione al momento sembra essere esclusiva di Chrome OS, ma dovrebbe funzionare su più piattaforme in futuro.

I dati memorizzati nella cache di Google Chrome possono talvolta arrivare ad occupare centinaia di MB o, in alcuni casi, persino oltre 1 GB. Ecco come cancellarli

Stando ad un elenco trovato all'interno del codice, Google Assistant dovrebbe essere disponibile sui Chromebook inizialmente in 15 paesi. Ecco quali sono

Chrome 77, il cui rollout è iniziato da qualche giorno, nasconde diverse novità oltre a quelle che vi abbiamo anticipato nei giorni scorsi.

Ecco tutte le ultime sulle app di Google che si aggiornano con nuove funzionalità e nel contempo promettono funzioni inedite. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

WebView, il componente di Android che esegue il rendering delle pagine web all'interno delle applicazioni come le schermate di accesso, sembra interessato da un bug che sta causando il blocco e l'arresto anomalo delle pagine Web di Google Chrome all'interno delle app.

Android ha dei pregi e dei difetti. Tale dualismo è dovuto fortemente anche al fatto che il sistema operativo è dedicato a una vasta gamma di dispositivi. Per garantire il supporto a tutti spesso viene dimenticato qualcosa, ma è sempre stato un inconveniente superabile. I piani futuri di Google prevedono il potenziamento del supporto per […]

Dopo la versione per Mac, Windows e Linux, Google Chrome 77 Android ora è disponibile anche per Android con modifiche alla pagina Download e una più ampia disponibilità della condivisione di una pagina.

Poche ore fa è arrivato Android 10 con una lunghissima lista di novità, fra cui alcune passate inosservate in un primo momento ma che sono in realtà molto utili.

L'abilitazione di un nuovo flag in Google Chrome per Android consente agli utenti di accedere direttamente ad alcune scorciatoie con una pressione prolungata sul pulsante Schede che attualmente includono "Chiudi scheda", "Nuova scheda" e "Nuova scheda in incognito".