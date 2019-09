Giulio | Manuel e Miriam | chi sono i giovani morti a Ferrara

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 28 settembre 2019) Gabriele Laganà Le vittime, con una età compresa tra i 21 ed i 28 anni, lavoravano all’Iper Tosano a. Il loro amico che guidava l’auto da ubriaco è rimasto ferito Una buona cena, le risate, una trascinante musica e qualche bicchiere di troppo. Per 4, la serata di ieri trascorsa in una discoteca doveva essere una festa, un momento per staccare dalla routine quotidiana e divertirsi senza pensare al lavoro e alle inquietudine della vita. Purtroppo, però, per queidi età compresa tra i 21 ed i 28 anni il destino aveva riservato una drammatica sorpresa. Tre dei quattro ragazzi, infatti, nontornati a casa. E non torneranno più, lasciando un vuoto incolmabile nel cuore dei propri genitori. L’auto sulla quale viaggiavano dopo la notte di baldoria è finita fuori strada schiantandosi contro un albero. Per i, il prematuro incontro con la morte è ...

